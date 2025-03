Résumé quotidien : la volatilité persiste à Wall Street en raison des inquiétudes liées à la guerre commerciale

Le S&P 500 (US500) est en hausse de 0,51 % à 5718,7. À 7 h 00, le NASDAQ 100 (NASDAQ 100) est en hausse de 0,54 % à 19 894,82, tandis que le Dow Jones Industrial Average (DJIA 30) est en hausse de 0,65 % à 42 319, les marchés montrant des signes de reprise après la dernière correction récente.

Le sentiment reste prudent, avec des contrats d'options d'une valeur estimée à 4 500 milliards de dollars qui expirent vendredi, ce qui pourrait alimenter une nouvelle volatilité.

Les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont rassuré les investisseurs sur le fait que la Fed agirait si nécessaire pour éviter une récession, malgré le maintien des taux inchangés lors de la réunion de mercredi.

Le président Trump a appelé à des baisses des taux d'intérêt à la suite de la décision de la Fed, alors que son administration s'apprête à dévoiler des droits de douane supplémentaires qui, selon Jerome Powell, créent une incertitude économique.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont baissé de 2 points de base à 4,23 %, tandis que le dollar s'est raffermi de 0,3 % par rapport aux principales devises.

La Banque d'Angleterre a maintenu les taux d'intérêt actuels dans un contexte d'incertitudes économiques mondiales, la livre sterling reculant de 0,3 % à 1,2968 $.

En ce qui concerne les matières premières, le prix du baril de pétrole brut WTI a augmenté de 1,7 % pour atteindre 68,28 $ après que les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions visant les exportations de pétrole iranien, ce qui pourrait retirer jusqu'à 1,5 million de barils des exportations iraniennes quotidiennes des marchés mondiaux.

Selon le rapport de l'EIA, les stocks de gaz naturel américains ont augmenté de manière inattendue de 9 milliards de pieds cubes (contre une baisse prévue de 1 milliard de pieds cubes). À la mi-mars, les augmentations de stocks sont inhabituelles si l'on se base sur les tendances des cinq dernières années. Le rapport a entraîné une forte baisse des prix des contrats, qui sont en baisse d'environ 4,6 % aujourd'hui.

L'or a reculé de 0,4 % à 3 036,08 $ l'once après avoir récemment atteint des sommets historiques. Le bitcoin a chuté de 1,9 % à 83 794,60 $ et l'ethereum de 3,9 % à 1 955,17 $.

Sur le front des entreprises, le service de streaming d'Apple perdrait 1 milliard de dollars par an malgré l'hébergement de contenus primés. Apple a récemment réduit ses dépenses de contenu à 500 millions de dollars en 2023, contre plus de 5 milliards de dollars les années précédentes.

L'action Accenture chute de plus de 7 % après la publication des résultats de l'entreprise pour le quatrième trimestre 2024. Même si l'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations du consensus, les investisseurs s'inquiètent de l'érosion des marges.

Nvidia a annoncé son intention d'ouvrir un laboratoire de recherche en informatique quantique à Boston, en collaboration avec des scientifiques de Harvard et du MIT, tout en prévoyant des milliards d'achats de puces fabriquées aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

Sur le plan géopolitique, le président ukrainien Zelenskiy a exclu de céder le contrôle des centrales nucléaires à la suite de discussions avec Trump sur un éventuel cessez-le-feu concernant les installations énergétiques.

Sur le marché des crypto-monnaies, le sentiment est négatif. Le bitcoin a perdu plus de 1,4 % aujourd'hui, passant sous la barre des 85 000 dollars. L'ethereum connaît une correction de plus de 3 %, effaçant presque complètement les gains d'hier.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."