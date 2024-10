Résumé quotidien : le Bitcoin autour de 69 000 $, l'or et l'argent à de nouveaux sommets 🟢

Les indices américains terminent la journée avec de légers gains en raison d'un manque de catalyseurs pour une progression marquée, que ce soit à la hausse ou à la baisse. La saison des résultats des entreprises est jusqu'à présent modérée. Si certaines entreprises ont surpris positivement, d'autres résultats sont en deçà des attentes. En conséquence, la volatilité sur le marché est relativement faible aujourd'hui.

Le US100 enregistre la plus forte hausse (+0,50 %), atteignant 20 500 points, suivi par le US500 (+0,45 %), qui repasse au-dessus des 5 900 points, tandis que le US2000 ne montre pas de changements significatifs et reste autour des 2 300 points.

Les entreprises chinoises s'en sortent relativement bien aujourd'hui. Les actions de sociétés comme Alibaba, Pinduoduo et JD.com gagnent plus de 2,5 % après que la Banque populaire de Chine (PBoC) a suggéré que les taux de prêt en Chine seront réduits lundi.

Sur Wall Street, les actions de Netflix et Intuitive Surgical se distinguent par leurs bonnes performances. Les deux entreprises ont annoncé hier après la séance des résultats du troisième trimestre très positifs.

Bostic, membre de la Fed, a accordé une interview relativement neutre, affirmant que l'inflation devrait atteindre l'objectif de 2 % d'ici la fin de 2025. Le banquier estime également que le taux d'intérêt naturel vers lequel la Fed devrait tendre se situe entre 3,00 % et 3,50 %. Selon lui, le marché du travail reste très solide et l'inflation aux États-Unis est encore élevée.

Les principaux gagnants de la séance d'aujourd'hui sont les métaux précieux et le Bitcoin. L'or atteint de nouveaux sommets historiques (+0,85 % en séance), tandis que l'argent se négocie à son plus haut niveau depuis novembre 2012.

Le Bitcoin se négocie au-dessus de 68 500 $, approchant la barrière psychologique des 69 000 $. La célèbre cryptomonnaie progresse de 2,6 % en séance.

Enfin, Waller, un autre membre de la Fed, a prononcé un discours sur la finance décentralisée, adoptant une position relativement positive à l'égard de ce marché. Il reconnaît la valeur ajoutée que cette technologie peut apporter pour améliorer certains aspects de la finance traditionnelle.

