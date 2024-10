Résumé quotidien : le café atteint de nouveaux sommets, l'aluminium gagne plus de 1,6 % sur fond d'inquiétudes concernant l'offre de métaux.

Les indices américains connaissent une séance mitigée aujourd'hui. Le S&P 500 reste proche du cours d'ouverture de la séance précédente, le Dow Jones gagne 0,4 %, le Nasdaq 100 perd près de 0,6 % et le Russel 2000 poursuit ses gains de 0,3 %.

Les inquiétudes croissantes concernant la demande de nouveaux iPhones font baisser le cours de l'action Apple de près de 3 % aujourd'hui. Parallèlement à l'entreprise, ses fournisseurs perdent du terrain, notamment Broadcom (-2,6 %), Skyworks (-6,3 %), Qorvo (-7 %) et Cirrus Logic (-6,2 %).

Intel gagne près de 4 % aujourd'hui après avoir reçu une subvention d'environ 3,5 milliards de dollars pour produire des semi-conducteurs pour le Pentagone.

L'Europe a été dominée par de légères baisses aujourd'hui. Le DAX allemand a perdu 0,35 %, le CAC40 français environ 0,2 %, l'IT40 italien a clôturé près de son prix de clôture précédent et le Stoxx Europe 600 a perdu environ 0,2 %.

À l'approche d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt par la Fed, les rendements obligataires américains chutent. Les rendements des obligations à 10 ans sont tombés à 3,6 %, leur niveau le plus bas depuis la mi-2023. Les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont également enregistré des baisses, tombant à 2,1 % (-0,026 p.p.).

L'indice industriel NY Empire State est devenu positif pour la première fois depuis novembre 2023. L'indice a atteint 11,5 (contre les prévisions : -4 et les valeurs pour le mois d'août : -4,7).

Le prix des contrats de café a atteint le niveau de 260 dollars aujourd'hui, dépassant les sommets de 2022 et enregistrant la valeur la plus élevée en plus de 13 ans.

Face aux inquiétudes concernant les récoltes, au risque d'ouragan et à la baisse des prévisions de production, les contrats sur le COTON continuent d'augmenter, gagnant plus de 4 % aujourd'hui. Parmi les autres matières premières agricoles, des gains importants sont également observés dans les contrats de cacao (+1,3 %), tandis que le blé est en baisse de -2,3 %.

L'accident survenu à la raffinerie d'alumine de Vandeta en Inde a accentué la pression sur l'offre d'aluminium. Par conséquent, les contrats pour le métal sont en hausse de 1,6 % aujourd'hui.

Les prix du pétrole progressent dans la session d'aujourd'hui malgré des données économiques faibles en provenance de Chine. Les prix du brut sont toujours sous la pression des contraintes d'approvisionnement dans le Golfe du Mexique et en Libye. OIL est en hausse de près de 1% aujourd'hui, et OIL.WTI est en hausse de 1,4%.

NATGAS est en hausse de plus de 3 % aujourd'hui, dépassant le niveau de 2,38 $ et atteignant ainsi sa valeur la plus élevée depuis juillet de cette année.

Parmi les devises du G10, la livre sterling (+0,6 %) et le dollar australien (+0,6 %), le dollar néo-zélandais (+0,5 %) et la couronne norvégienne (+0,5 %) sont les plus performants, tandis que le dollar américain perd du terrain (-0,4 %).

Le sentiment de faiblesse persiste sur le marché des crypto-monnaies. Le bitcoin perd 3,3 % et teste 57 700 $. L'Ethereum est également en baisse de plus de 3 %.

