Résumé quotidien : Le dollar américain fait pression sur l'or, mais n'arrête pas Wall Street🗽Le bitcoin établit de nouveaux records historiques.

L'inflation de l'IPC américain pour le mois d'octobre a augmenté à 2,6 % a/a, conformément aux attentes, tandis que l'inflation de base est restée à 3,3 % a/a. L'absence de surprise en matière d'inflation a renforcé les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt

Toutefois, cela n'a pas nui au dollar américain. L'EURUSD s'échange à 1,055, son niveau le plus bas depuis octobre 2023. Wall Street a poursuivi ses gains, bien qu'à des niveaux modérés, avec des baisses en Europe.

Donald Trump a officiellement reconnu aujourd'hui qu'Elon Musk prendrait la tête du département de l'efficacité gouvernementale. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un poste officiel au sein du gouvernement, Elon Musk devrait conseiller l'administration et Donald Trump en matière de réduction des dépenses. Elon Musk a l'ambition de réduire les dépenses de 2 000 milliards de dollars, ce qui semble être un plan ambitieux étant donné que les dépenses actuelles s'élèvent à près de 7 000 milliards de dollars

La force du dollar exerce une pression sur le marché des métaux précieux, l'or reculant encore de 0,6 % aujourd'hui et l'argent testant la zone des 30,5 dollars l'once. Le palladium et le platine perdent plus de 1 %. Les rendements des titres du Trésor américain à 10 ans ont augmenté de plus de 2 points de base aujourd'hui, pour atteindre 4,45 %

Les déclarations de Kashkari, Logan, Musalem et Schmid, membres de la Fed, indiquent que la Réserve fédérale est de plus en plus confiante dans le fait que l'inflation va retomber à son niveau cible. Cependant, selon Logan, les taux d'intérêt actuels sont proches d'un taux neutre pour l'économie, ce qui montre une certaine divergence par rapport aux convictions de certains membres, suggérant que les taux de la Fed restent à des niveaux restrictifs.

Tous les membres de la Fed ont exprimé leur confiance dans la solidité des entreprises et de la consommation américaines. Cependant, ils restent prudents quant à l'évaluation des conditions du marché du travail, la plupart d'entre eux suggérant que les conditions se sont nettement refroidies et que la Fed sera encline à « réagir » si elle constate une nouvelle faiblesse des données.

Les actions du fabricant de vaccins mRNA gagnent plus de 5 % aujourd'hui ; la société cherche à acquérir la société chinoise Biotheus afin d'élargir son portefeuille de produits dans le domaine des thérapies anticancéreuses ; l'acquisition devrait coûter 800 millions de dollars et l'opération devrait être conclue au premier trimestre 2025 (BNT327).

Les actions de Siemens Energy ont augmenté de près de 19 % aujourd'hui, à la suite des résultats du dernier trimestre ; la société a annoncé des commandes record et a relevé ses prévisions ; les actions de Siemens sont la composante la plus forte du DAX cette année ; elles ont augmenté de 290 % depuis le début de l'année.

Les matières premières énergétiques progressent ; le pétrole brut Brent et WTI augmente de plus de 1 %, et les contrats de gaz naturel gagnent plus de 3 %, dépassant le niveau psychologique de 3 $ par MMBtu.

Les contrats à terme sur le cacao ont augmenté de plus de 3 % aujourd'hui, les opérateurs s'inquiétant de l'impact des fortes précipitations en Afrique, à l'approche de la haute saison des récoltes en décembre. Ces précipitations augmentent le risque de maladies des arbres et de moisissures, ce qui limite l'offre. Les stocks de cacao dans les ports de New York restent les plus bas depuis 2005

Les matières premières agricoles sont en perte, sous la pression d'un dollar fort ; des baisses sont observées en particulier sur les contrats à terme sur le blé, où une pression supplémentaire est ajoutée par la perspective de précipitations en Russie et l'amélioration de la notation des cultures aux États-Unis ; WHEAT perd 1,5 %.

Les crypto-monnaies ont connu une nouvelle journée très fructueuse. Le bitcoin a affiché un record à près de 92,5K $, sur une vague d'afflux croissants dans les ETF et les perspectives de soutien du secteur de la part de la nouvelle administration de Donald Trump

Après la séance américaine, le fournisseur d'infrastructures pour centres de données Cisco Systems (CSCO.US) publiera ses résultats ; à 21h30 GMT sera connue la variation des stocks américains de pétrole brut selon l'API.

