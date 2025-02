Résumé quotidien : le dollar efface les gains liés aux tarifs douaniers, soutenant le marché des actions 📄.

Les indices américains ont prolongé leurs gains pendant la séance au comptant et, à la fin de la journée, ils étaient en hausse d'environ 0,50 à 1,00 %. Le leader des gains a été l'indice des petites capitalisations US2000, qui a augmenté de 0,76%. L'indice technologique a quant à lui gagné 0,53 % malgré la perte de près de 7,5 % d'Alphabet. Les actions de Nvidia ont augmenté de plus de 3,5 %.

Les gains des marchés boursiers ont été soutenus par un net affaiblissement du dollar, qui a maintenant pratiquement effacé tous les gains du début de la semaine causés par l'introduction soudaine de droits de douane sur le Canada, le Mexique et la Chine.

Les actions de Vishay Intertechnology ont augmenté de 7 % malgré des résultats trimestriels mitigés, après que l'entreprise a annoncé qu'elle constatait une plus forte demande d'investissements dans les infrastructures liées aux réseaux électriques intelligents et aux centres de données d'intelligence artificielle.

Parallèlement au dollar, les rendements des obligations américaines sont également en baisse. Les obligations à 10 ans sont tombées à 4,41 %, tandis que les obligations à 2 ans sont tombées à 4,17 %.

Aujourd'hui, les investisseurs se sont surtout intéressés à l' or , qui a atteint de nouveaux sommets historiques, gagnant 1,00 % pour atteindre 2 870 dollars l'once .

Ce sentiment positif sur le marché des métaux peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment la faiblesse du dollar, la baisse des rendements obligataires américains, les commentaires pessimistes des responsables de la Fed et l'atténuation des pressions inflationnistes suite aux données du secteur des services de l'ISM.

Aujourd'hui, nous avons également reçu le premier rapport clé sur le marché du travail aux États-Unis - ADP (janvier) : 183K contre 150K prévu et 122K précédent (révisé à 176K). Les données indiquent un sentiment très fort parmi les entreprises privées américaines. Il est intéressant de noter qu'aucune réaction majeure n'a été observée sur le dollar après la publication des données, et l'attention des investisseurs se porte désormais sur le rapport NFP de vendredi.

Les données de l'ISM Services pour janvier indiquent 52,8 contre une prévision de 54 et une lecture précédente de 54,1. Le sous-indice des prix a chuté de manière significative. L'indice des prix est tombé à 60,1 contre 65,1 prévu et 64,4 précédemment. L'indice de l'emploi a augmenté à 52,3 contre 51,4 précédemment. L'indice des nouvelles commandes est tombé à 51,3 contre 54,2 précédemment.

L'indice PMI des services publié précédemment pour le mois de janvier est ressorti à 52,9, en ligne avec les prévisions et légèrement au-dessus des 52,8 du mois de décembre. L'indice PMI composite final pour janvier était de 52,7 contre 52,5 attendu et 52,4 précédemment.

publié précédemment est ressorti à 52,9, en ligne avec les prévisions et légèrement au-dessus des 52,8 du mois de décembre. L' final était de 52,7 contre 52,5 attendu et 52,4 précédemment. Les marchés boursiers européens ont pour la plupart connu une session fructueuse ; les indices DAX et FTSE ont augmenté de 0,37 % et 0,6 %, respectivement. Les résultats définitifs des indices PMI de l'Allemagne et de la zone euro pour le mois de janvier se sont avérés pratiquement conformes aux chiffres précédents, indiquant un secteur des services toujours relativement solide et un léger rebond de l'indice composite.

Allemagne - Rapport PMI de janvier : PMI composite en Allemagne : 50,5 ; prévision 50,1 ; précédent 48,0 ; PMI des services en Allemagne : 52,5 ; prévision 52,5 ; précédent 51,2 ;

Zone euro - Rapport PMI de janvier : PMI composite selon S&P Global : 50,2 ; prévision 50,2 ; précédent 49,6 ; PMI des services : 51,3 ; prévision 51,4 ; précédent 51,6 ;

Sur le marché des crypto-monnaies , le sentiment est clairement plus faible. Les investisseurs sont déçus par l'absence de soutien clair de la part de l'administration Trump. D'un autre côté, il est évident que l'intégration des crypto-monnaies et de la technologie blockchain dans le monde financier ne se fera pas du jour au lendemain, mais de nombreuses mesures prises jusqu'à présent indiquent une direction très prometteuse.

Sur le marché des crypto-monnaies, le sentiment est clairement plus faible. Les investisseurs sont déçus par l'absence de soutien clair de la part de l'administration Trump. D'un autre côté, il est évident que l'intégration des crypto-monnaies et de la technologie blockchain dans le monde financier ne se fera pas du jour au lendemain, mais de nombreuses mesures prises jusqu'à présent indiquent une direction très prometteuse. Le bitcoin est en baisse de 0,60 % aujourd'hui, à 97 200 $, tandis que l'Ethereum fait preuve d'une force exceptionnelle, gagnant 0,55 %, à 2 750 $. Les crypto-monnaies plus petites ont réussi à récupérer une partie des pertes subies lundi, mais restent soumises à une pression importante.

, tandis que l'Ethereum fait preuve d'une force exceptionnelle, gagnant 0,55 %, à . Les crypto-monnaies plus petites ont réussi à récupérer une partie des pertes subies lundi, mais restent soumises à une pression importante. M. Barkin de la Fed s'attend à une nouvelle baisse significative de l'inflation au cours des 12 prochains mois ; il a également déclaré que seule une surchauffe de l'économie américaine pourrait conduire à des hausses de taux d'intérêt, ce qu'il ne voit pas actuellement et ne s'attend pas à ce que la Fed poursuive dans cette voie.

M. Barkin de la Fed s'attend à une nouvelle baisse significative de l'inflation au cours des 12 prochains mois ; il a également déclaré que seule une surchauffe de l'économie américaine pourrait conduire à des hausses de taux d'intérêt, ce qu'il ne voit pas actuellement et ne s'attend pas à ce que la Fed poursuive dans cette voie. Le pétrole Brent (OIL) est en baisse de près de 2% aujourd'hui après que les stocks de brut américains, selon l'EIA, aient augmenté de plus de 8,66 millions de barils contre une prévision de 1,9 million de barils et une lecture précédente de 3,46 millions de barils. Les stocks d'essence ont également fortement augmenté de 2,23 millions de barils, contre une prévision de 210 000 barils et 2,95 millions de barils précédemment.

est en baisse de près de 2% aujourd'hui après que les stocks de brut américains, selon l' , aient augmenté de plus de contre une prévision de et une lecture précédente de . Les stocks d'essence ont également fortement augmenté de , contre une prévision de et précédemment. En outre, la demande d'expéditions d'or de Londres vers les États-Unis (COMEX) continue d'augmenter en raison des inquiétudes concernant les tarifs douaniers entre les États-Unis et les pays européens. Suivant cette tendance, l'argent est également en hausse.

