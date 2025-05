Résumé quotidien : le dollar en forte hausse parmi les principales devises, les rendements obligataires américains passent sous les 4,2 %

Les indices américains enregistrent aujourd’hui de légers gains, soutenus par les espoirs d’une issue favorable à la question des droits de douane. L’indice S&P 500 progresse de 0,3 %, tandis que le Dow Jones gagne près de 0,6 %. La situation est légèrement moins favorable pour le Nasdaq 100, qui reste légèrement en dessous du cours de clôture d’hier.

La Chine a levé les droits de douane de 125 % sur les importations d’éthane en provenance des États-Unis imposés plus tôt ce mois-ci, selon deux sources proches du dossier.

Le calendrier macroéconomique s’est concentré sur les données JOLTS aux États-Unis. Des chiffres nettement inférieurs concernant les nouvelles offres d’emploi ont provoqué un repli temporaire du dollar et soutenu la Bourse américaine.

Les données en provenance d’Espagne se sont révélées légèrement décevantes aujourd’hui. La croissance du PIB au premier trimestre s’est établie à 0,6 % en glissement trimestriel, contre 0,7 % attendu (précédemment : 0,8 %). Parallèlement, l’indice des prix à la consommation (IPC) pour avril en glissement annuel indique une hausse de 2,2 % (contre 2,0 % attendus).

Au cours de la séance d’aujourd’hui, nous avons pris connaissance de plusieurs publications de résultats financiers pour le premier trimestre 2025. Parmi les entreprises concernées figuraient : PayPal, General Motors, Coca-Cola, Deutsche Bank et Rheinmetall.

Nous avons observé un mouvement haussier marqué sur l’action Hims & Hers, qui a progressé d’environ 27 %. L’entreprise a entamé une coopération avec le géant européen Novo Nordisk concernant la vente du médicament Wegovy. Novo a également terminé la séance dans le vert, bien que la hausse de la société européenne se limite à « seulement » 2,8 %.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans poursuivent leur baisse, leur valeur passant sous les 4,2 % pour la première fois depuis les reculs causés par l’annonce de tarifs de rétorsion.

Le franc suisse a été la devise la plus faible du marché des changes aujourd’hui. La paire USDCHF a gagné plus de 0,4 %. Le dollar australien a également enregistré des pertes importantes, reculant de 0,6 % face au billet vert. La devise américaine s’est renforcée d’environ 0,25 % face à un panier de devises.

D’importants replis sont actuellement observés sur le marché pétrolier, le brut perdant 2 % malgré une amélioration modérée du sentiment vis-à-vis du risque.

Nous constatons un sentiment mitigé sur le marché des métaux précieux. Les contrats sur l’or reculent de 0,6 %, prolongeant ainsi une phase de consolidation autour de 3 325 $/once. Le palladium enregistre des pertes encore plus marquées, en baisse de 1,5 %. Le platine perd près de 1 %, interrompant ainsi une série de six séances haussières. La situation est légèrement meilleure pour l’argent, qui gagne aujourd’hui plus de 0,4 %.

Les cryptomonnaies sont orientées à la hausse aujourd’hui. Le bitcoin progresse de 0,7 % et s’échange autour du niveau de 95 000 $. Dans le même temps, l’ethereum gagne 1,4 %.

