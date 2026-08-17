Résumé quotidien : Le dollar recule, alors même que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient 🚨

Le principal facteur à l’origine de la volatilité des marchés : La volatilité actuelle des marchés résulte de la confrontation entre l’optimisme suscité par l’intelligence artificielle et les inquiétudes croissantes quant à une escalade du conflit au Moyen-Orient. D’une part, les excellents résultats affichés par les entreprises technologiques stimulent l’imagination des investisseurs. D’autre part, cependant, l’instabilité qui règne dans les principales régions productrices de matières premières rappelle l’omniprésence de ce risque. En conséquence, les marchés semblent considérer cette incertitude comme la nouvelle norme, comme en témoignent les indicateurs de volatilité élevés.

Géopolitique : La situation au Moyen-Orient devient de plus en plus tendue à mesure que le cessez-le-feu de soixante jours entre les États-Unis et l'Iran touche à sa fin. Les négociations sont dans l'impasse et le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, d'une importance cruciale, est pratiquement au point mort. Donald Trump a jeté de l’huile sur le feu en menaçant de bombarder Oman si ce pays s’opposait aux intérêts américains. De leur côté, les responsables iraniens ont annoncé qu’ils passeraient à l’offensive en cas d’échec des pourparlers diplomatiques.

Perspectives macroéconomiques : Les chiffres décevants des ventes au détail aux États-Unis et les données modérées en matière d’inflation repoussent la perspective d’une hausse rapide des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. Le marché s'attend actuellement à ce que la première décision de resserrement de la politique monétaire ne soit pas prise avant décembre. Parallèlement, au Canada, l'inflation annuelle à la consommation a connu une accélération inattendue pour atteindre 3 % en juillet, dépassant les prévisions du marché. Cette hausse s'explique principalement par la hausse des prix des carburants et l'augmentation des coûts des services touristiques.

Indices : Les marchés boursiers américains ont enregistré des baisses, l'indice de référence S&P 500 reculant de 0,2 %. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a reculé de 0,1 %, tandis que l’indice industriel Dow Jones a perdu 200 points. En Europe, la séance s’est déroulée dans un climat plus serein, marquée par de légères fluctuations. Il convient de noter que l’indice polonais WIG20 a chuté de près de 0,9 %.

Actions : L’action d’Intuitive Machines a encore progressé de 9 % après avoir reçu le feu vert pour un programme lucratif d’infrastructures satellitaires. Les raffineries américaines enregistrent également des gains significatifs, battant des records historiques grâce à la hausse des marges. À l’opposé, EyePoint Pharmaceuticals a vu le cours de son action s’effondrer de 70 % à la suite d’essais cliniques infructueux. Le secteur des semi-conducteurs a regagné du terrain après l’annonce selon laquelle l’administration de Donald Trump s’opposerait à l’achat par Apple de puces chinoises.

Devises : Le dollar américain continue de se déprécier face à des données macroéconomiques plus faibles et à des anticipations en recul concernant les hausses de taux d’intérêt. En conséquence, le taux de change EUR/USD a franchi une barrière technique importante (la moyenne mobile exponentielle à 200 jours) et a brièvement dépassé le seuil de 1,16. Parallèlement, le yen japonais subit la pression du différentiel de taux d’intérêt, les investisseurs attendant une action décisive de la part de la banque centrale du pays. Le dollar canadien, en revanche, s’est raffermi après la publication de chiffres de l’inflation nationale supérieurs aux prévisions.

Matières premières : Les problèmes de capacité dans le détroit d’Ormuz ont fait grimper les cours du pétrole. Le brut américain WTI a progressé de 1 %, dépassant les 83 dollars le baril. Le Brent a également gagné 1 %, franchissant la barre des 89 dollars. La faiblesse du dollar profite également aux métaux précieux, l’or et l’argent enregistrant de solides hausses.

Cryptomonnaies : Le marché des actifs virtuels est dans le vert aujourd’hui, dans le sillage d’un sentiment positif dans certains secteurs technologiques. Le bitcoin a progressé de 1,15 %, atteignant 63 680 dollars. L’ethereum affiche également de bons résultats, enregistrant une hausse de 1,7 %. Les gains enregistrés sur ce marché ont permis à l’ethereum d’atteindre un cours de 1 908 dollars par jeton.

Volatilité observée peu avant 20 h sur certains instruments. Source : xStation