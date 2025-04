Résumé quotidien : le dollar recule avec les actions américaines, tandis que l'or surpasse tous les autres actifs (16/04/2025)

Les actions américaines et le dollar ont enregistré des baisses aujourd'hui en raison de l'escalade des tensions liées aux droits de douane sur les semi-conducteurs. Le Nasdaq recule actuellement de 2,07 %, tandis que le S&P 500 perd 1,3 %.

recule actuellement de 2,07 %, tandis que le perd 1,3 %. Les inquiétudes concernant les chaînes d'approvisionnement et le coût global de la réglementation ont déclenché une vague de ventes dans les grandes entreprises technologiques ( Nvidia : -7,8 %, AMD : -7,6 %, ASML : -6 %, Apple : -2,9 %).

: -7,8 %, : -7,6 %, : -6 %, : -2,9 %). Le sentiment en Europe était assez mitigé aujourd'hui. Les bourses de Londres (FTSE 100 : +0,3 %), Milan ( FTSE MIB : +0,6 %), Madrid ( IBX35 : +0,5 %) et Francfort ( DAX : +0,27 %) ont enregistré des gains. Toutefois, de légères baisses ont été observées sur le CAC40 français (-0,07 %) et le SMI suisse (-0,1 %).

: +0,6 %), Madrid ( : +0,5 %) et Francfort ( : +0,27 %) ont enregistré des gains. Toutefois, de légères baisses ont été observées sur le français (-0,07 %) et le suisse (-0,1 %). La Banque du Canada (BoC) a laissé son taux directeur inchangé à 2,75 %, comme prévu. Le dollar canadien s'est apprécié face au dollar américain à la suite de cette décision. Les responsables de la Banque du Canada ont indiqué que les changements importants apportés à la politique commerciale américaine ont accru l'incertitude, réduit les perspectives de croissance et relevé les anticipations d'inflation.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a plaidé en faveur du maintien des taux d'intérêt américains à leur niveau actuel.

Powell : « Il n'y aura pas de marché du travail très solide sans stabilité des prix ». Le président de la Fed a fait écho aux préoccupations de Mme Hammack concernant le double risque pesant sur le mandat. Il a également ajouté que la banque centrale était bien placée pour attendre que la situation économique se clarifie.

Sur le marché des changes, le dollar reste le plus grand perdant (USDIDX : -0,65 %), s'échangeant à son plus bas niveau depuis avril 2022. Les devises scandinaves ( USDNOK : -0,7 % ; USDSEK : -1,15 %) et l' EURUSD (+0,8 % à 1,1371) sont les plus gagnantes. Les capitaux affluent également vers les valeurs refuges, telles que le franc suisse ( USDCHF : -0,9 %) et le yen ( USDJPY : -0,4 %). La livre sterling s'échange à un niveau stable.

: -0,7 % ; : -1,15 %) et l' (+0,8 % à 1,1371) sont les plus gagnantes. Les capitaux affluent également vers les valeurs refuges, telles que le franc suisse ( : -0,9 %) et le yen ( : -0,4 %). La livre sterling s'échange à un niveau stable. La montée de l'incertitude soutient aujourd'hui les cours de l'or, qui progresse de 3 % et atteint de nouveaux sommets historiques.

Le pétrole brut Brent et WTI sont en hausse de 2,05 % après une baisse notable des stocks selon le DOE (0,515 million, contre 2,553 millions précédemment) et l'espoir croissant d'un apaisement de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Toutefois, les contrats à terme sur le gaz naturel sont en recul (-2,5 %).

et sont en hausse de 2,05 % après une baisse notable des stocks selon le DOE (0,515 million, contre 2,553 millions précédemment) et l'espoir croissant d'un apaisement de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Toutefois, les contrats à terme sur le gaz naturel sont en recul (-2,5 %). Le marché des cryptomonnaies affiche également un sentiment positif. Le bitcoin est en hausse de 1,3 % à 85 000 dollars, l'Ethereum est en hausse de 0,2 % à 1 597 dollars. Dans le même temps, les contrats sur le Dogecoin (-0,85 %), le Chainlink (-0,6 %) et le Ripple (-0,9 %) sont dans le rouge.

