Résumé quotidien : le Nasdaq proche de son plus haut historique, les PMI de l'UE déçoivent, SMCI en forte hausse

Le Nasdaq 100 a atteint de nouveaux records intrajournaliers lundi, soutenu par une solide performance des principales actions technologiques, tandis que des changements significatifs de direction chez Intel et des développements positifs chez Super Micro Computer ont entraîné des mouvements notables dans le secteur des semi-conducteurs. Les indices nord-américains affichent des performances mixtes, les grandes capitalisations montrant de la faiblesse, tandis que les petites capitalisations et les marchés mexicains progressent. Le US100 mène les gains avec une hausse de 1,00 % à 21 200,70, suivi par le MEXComp, en hausse de 1,01 % à 50 494. Le US500 progresse légèrement de 0,14 % à 6 059,7. En revanche, les marchés plus larges montrent de la faiblesse, avec le US2000 en baisse de 0,20 % à 2 441,3, le US30 en recul de 0,31 % à 44 911, et le BRAComp chutant de 0,49 % à 125 903. L'indice de peur VIX baisse de 0,34 % à 14,73.

Les indices européens sont majoritairement positifs, le W20 enregistrant la meilleure performance avec une hausse de 2,27 % à 2 251,6, suivi par le DE40 qui grimpe de 1,37 % à 19 953,8. L'indice de volatilité VSTOXX progresse de 1,24 % à 16,33. D'autres gagnants notables incluent le EU50 (+1,17 % à 4 860,6), le NED25 (+1,16 % à 890,46), le SPA35 (+0,84 % à 11 745), le SUI20 (+0,53 % à 11 844), le UK100 (+0,47 % à 8 338,5), l'ITA40 (+0,39 % à 33 566), et le FRA40 (+0,26 % à 7 252,9). Le seul indice en baisse est l'AUT20 d'Autriche, qui recule de 0,43 % à 3 505.

Les actions de Super Micro Computer ont bondi de 27 % lundi après l'annonce qu'une révision indépendante n'a trouvé aucune preuve de faute de gestion ou de fraude au sein de l'entreprise.

Les actions de Stellantis ont plongé de 8,5 %, atteignant des niveaux les plus bas depuis plusieurs années, après la démission inattendue de son PDG, Carlos Tavares, enregistrant ainsi leur plus forte chute depuis septembre 2024.

Les rapports PMI de novembre pour l'Europe révèlent que la situation dans le secteur industriel reste faible. La plupart des pays rapportent des données bien en deçà du seuil des 50 points, avec un indice pour la zone euro dans son ensemble à 45,2. Les données de l'Allemagne et de la France sont légèrement inférieures aux attentes, déjà à des niveaux très bas.

Le secteur manufacturier britannique a continué de se contracter en novembre, avec un PMI en baisse à 48,0 contre 49,9 en octobre, marquant ainsi deux mois consécutifs sous la barre des 50,0 points.

Les États membres de l'Union européenne sont proches d'un accord sur un nouveau fonds de défense de 1,5 milliard d'euros pour renforcer l'industrie du bloc et soutenir activement le front en Ukraine au cours des trois prochaines années, selon des informations recueillies par Bloomberg. Les entreprises du secteur voient leurs actions fortement augmenter aujourd'hui.

L'activité manufacturière aux États-Unis a montré des signes d'amélioration en novembre, bien qu'elle reste toujours en territoire de contraction. L'ISM Manufacturing PMI a augmenté à 48,4, contre 46,5 en octobre, tandis que le S&P Global US Manufacturing PMI a progressé à 49,7, dépassant les prévisions mais restant sous le seuil des 50 points, indiquant une expansion.

Le dollar américain reste la devise la plus forte aujourd'hui, avec l'indice du dollar en hausse de 0,7 % après les déclarations de Trump sur l'imposition de tarifs de 100 % sur les pays des BRICS tentant de nuire à la position du dollar dans le commerce international.

Sur les marchés des matières premières, la tendance est principalement à la baisse, avec les contrats de gaz naturel (NATGAS) en baisse de 5 % et le pétrole (OIL) en recul de 0,5 %. Les métaux précieux sont également en baisse : l'or perd 0,5 % et l'argent chute de 0,6 %.

Bitcoin perd 2 % aujourd'hui et se négocie actuellement à 95 500 $. Ethereum se situe autour de 3 600 $, en baisse de 2,7 %.

