Résumé quotidien : le ralentissement du marché de l'emploi confirme la baisse des taux de la Fed en septembre.

Wall Street a clôturé la séance en baisse. Le S&P 500 et le Dow Jones ont perdu 0,55 % chacun, tandis que le Nasdaq a reculé de 0,3 %. Ces baisses ont été principalement motivées par les craintes de récession après la publication de données médiocres sur le marché du travail américain.

Les chiffres de l'emploi non agricole publiés aujourd'hui sont bien en deçà des attentes. La croissance de l'emploi en août n'a été que de +22 000, contre +75 000 attendus et +79 000 en juillet.

À la suite de cette publication, le dollar américain s'est fortement affaibli et a perdu 0,65 % sur le quotidien. L'EURUSD, quant à lui, a progressé de 0,75 %. Les marchés ont également commencé à anticiper une baisse de 25 points de base des taux lors de la réunion de la Fed en septembre, ainsi que de nouvelles baisses en octobre et en décembre.

En outre, les données des deux mois précédents ont été révisées à la baisse dans leur ensemble. Le mois de juin a été révisé à -13 000 (contre +14 000) et le mois de juillet à +79 000 (contre +73 000). Dans l'ensemble, l'emploi en juin et juillet a été inférieur de 21 000 à ce qui avait été annoncé précédemment.

Des données tout aussi faibles sur le marché du travail ont été publiées au Canada, pesant sur le CAD. En revanche, le franc suisse et le dollar néo-zélandais ont affiché de très fortes performances aujourd'hui.

L'or a gagné près de 1,4 %, atteignant 3 600 dollars l'once pour la première fois de son histoire.

Le pétrole a chuté d'environ 2,5 %, atteignant son plus bas niveau en deux semaines, dans un contexte marqué par la volonté de l'Arabie saoudite d'augmenter l'offre lors de la réunion de l'OPEP+ dimanche et par les craintes de récession susmentionnées.

Broadcom a annoncé une augmentation de 22 % de son chiffre d'affaires en a/a, à 16 milliards de dollars, et une hausse de 63 % de son segment IA (5,2 milliards de dollars). La société a également obtenu un contrat de 10 milliards de dollars avec OpenAI dans le domaine de l'IA, ce qui a fait grimper le cours de son action de 14 %.

La Commission européenne a infligé une amende de 2,95 milliards d'euros à Alphabet (GOOGL.US) pour pratiques anticoncurrentielles ;

Google a annoncé qu'il ferait appel de cette décision.

Les marchés européens et la Bourse de Varsovie ont terminé dans le rouge ; toutefois, un sentiment positif s'est manifesté dans le secteur énergétique polonais suite à une proposition visant à geler les prix de l'énergie pour le quatrième trimestre 2025 et à introduire un bon de chauffage pour les ménages.

Le marché des cryptomonnaies a affiché un optimisme modéré. Le bitcoin a progressé de 0,2 % aujourd'hui, tandis que l'ethereum a reculé de près de 0,7 %.

