Résumé quotidien : Le S&P 500 bondit de 1,7 % alors que la Fed stimule les sentiments à Wall Street

Les indices boursiers américains récupèrent les pertes d'hier , soutenus en partie par une déclaration légèrement accommodante de la Fed. L' indice S&P 500 est en hausse de 1,2 % , tandis que le NASDAQ 100 gagne 1,5 %. Les contrats à terme sur l'indice de volatilité CBOE (VIX) ont chuté de près de 6 % aujourd'hui.

Les marchés boursiers américains sont globalement en hausse aujourd'hui, à l'exception des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Les valeurs technologiques surperforment, avec Nvidia (NVDA.US) en hausse de plus de 3 % et Alphabet (GOOGL.US) gagnant 2,5 % après la correction d'hier. Boeing (BA.US) a bondi de près de 8 %, entraînant le secteur de la défense à la hausse, après que le directeur financier de la société a déclaré que la consommation de trésorerie s'était considérablement améliorée cette année, estimant la réduction à plusieurs centaines de millions de dollars.

