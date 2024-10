Résumé quotidien : Le S&P 500 entame la semaine avec un nouveau record historique, tandis que les actions chinoises sont mises sous pression par des données macroéconomiques moroses.

À l'exception de l'indice Hang Seng, qui s'est rétracté de 0,54 %, les indices asiatiques ont progressé de manière significative : le Nikkei 225 a augmenté de 0,57 %, le Shanghai Composite a progressé de 2,07 % et le Kospi a augmenté de 1 %.

Après une inflation plus faible que prévu (IPC : 0,4 % contre 0,8 % attendu ; IPP : -2,8 % contre -2,6 % attendu), les données commerciales de la Chine ont montré de nouveaux signes de ralentissement économique, la balance commerciale ayant chuté en septembre de 91,02 milliards de dollars à 81,71 milliards de dollars, soit 10 % de moins que prévu.

Les nouveaux prêts en septembre ont également sous-performé, soulignant la crise immobilière en cours (1 590 milliards CNY, prévision : 1 860 milliards CNY, précédent : 900 milliards CNY).

Wall Street a entamé la semaine dans la bonne humeur, avec des gains haussiers : le S&P 500 a atteint un nouveau record historique au-dessus de la barre des 5855 (+0,75 %), le Dow Jones a progressé de 0,42 %, le Russell 2000 a échangé 0,5 % de plus, et le Nasdaq a grimpé de 0,83 %.

La hausse du Nasdaq a été portée par l'engouement pour les valeurs des semi-conducteurs au cours de la séance (NVIDIA : +2,3%, ASML : +3,25%, ARM : +5,6%, AMAT : +3,8%).

Les indices européens ont clôturé la séance dans le vert : le DAX a augmenté de 0,7 %, le CAC 40 français a ajouté 0,3 %, le FTSE 100 britannique a échangé 0,47 % de plus, tandis que le FTSE MIB italien et l'IBEX 35 espagnol ont maximisé les gains d'aujourd'hui, ajoutant tous deux 1,1 %

Les actions de Boeing Co. ont chuté à la suite de l'annonce d'importantes suppressions d'emplois et de retards de production.

Les actions de Southwest Airlines ont chuté aujourd'hui suite à l'annonce que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a formellement demandé une réunion spéciale des actionnaires, intensifiant ainsi ses efforts pour obtenir des changements significatifs au sein de la compagnie aérienne.

Les actions de Bayer sont en baisse après qu'un jury du tribunal de l'État de Philadelphie a rendu un verdict en faveur d'un homme de Pennsylvanie qui a accusé la société d'avoir causé un lymphome non hodgkinien par le biais de l'herbicide Roundup de la société allemande.

Les valeurs liées aux crypto-monnaies se sont redressées dans les échanges de pré-marché aux États-Unis, soutenues par les gains du bitcoin, les traders spéculant sur le fait que les derniers efforts de relance de Pékin pousseraient les investisseurs vers les crypto plutôt que vers les actions chinoises.

La Chine pourrait émettre 6 billions de yuans d'obligations du Trésor sur 3 ans - caixin.

La BOE vend 799,9 millions de livres sterling d'obligations aux enchères ; reçoit 2,02 milliards de livres sterling d'offres avec un ratio de couverture de 2,53.

Les analystes des principales banques prévoient maintenant une réduction d'un quart de point des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en novembre, abandonnant leurs appels à une réduction plus importante, selon Bloomberg.

L'OPEP réduit ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2025 à 1,64 million de bpj (prévision précédente de 1,74 million de bpj). Le Brent et le WTI sont tous deux en baisse de 2 %, les échanges s'effectuant respectivement à 77,56 $ et 73,95 $.

La devise la plus forte aujourd'hui est le dollar, l'indice du dollar américain gagnant 0,3 % et plus de 0,3 % par rapport à l'euro et 0,1 % par rapport à la livre sterling. La GBP est également très forte et ne perd que face à l'USD. Les devises les moins performantes aujourd'hui sont le JPY et le CHF.

Le marché des crypto-monnaies monte en flèche aujourd'hui. L'Ethereum est en hausse de 6,7 %, le Dogecoin gagne 4,2 % et le Bitcoin est en hausse de 4,48 %, à environ 65 524 USD.

Les métaux précieux sont majoritairement en perte aujourd'hui : l'or baisse de 0,3%, l'argent de 1,36%, tandis que le platine est en hausse de 0,83%.

