Résumé quotidien : le témoignage de Powell maintient les marchés sous contrôle

Les marchés américains ont montré des performances contrastées lors du témoignage de Jerome Powell, avec le Dow Jones Industrial Average stable, le S&P 500 en baisse de 0,16 % et le Nasdaq 100 reculant de 0,3 %. Les rendements des bons du Trésor ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, avec un rendement à 10 ans qui a progressé de quatre points de base, atteignant 4,54 %, alors que le président de la Fed a signalé qu'il ferait preuve de patience concernant les baisses de taux.

Les actions d'Intel ont bondi de 8 % après les commentaires du vice-président JD Vance sur la fabrication nationale de puces lors du AI Action Summit à Paris. Le volume des transactions a fortement augmenté, avec plus de 400 000 contrats d'options, notamment des appels expirant vendredi à 21 $, marquant ainsi la plus grande hausse sur deux jours depuis mars 2020.

Les actions d'Apple ont grimpé de 3 % après l'annonce d'un partenariat avec Alibaba pour développer des fonctionnalités d'IA pour les iPhones en Chine. Le géant technologique a annoncé son meilleur trimestre jamais réalisé, avec un chiffre d'affaires de 124,3 milliards de dollars, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente, et prévoit une croissance à un chiffre bas ou moyen dans les mois à venir.

Boeing a livré plus d'avions qu'Airbus pour la première fois en presque deux ans, tandis que Coca-Cola a dépassé les attentes de bénéfices grâce à une augmentation des prix. Les résultats de DuPont ont bondi en raison de la croissance du marché de l'électronique, et Elliott Investment Management a révélé une participation de 2,5 milliards de dollars dans Phillips 66.

Les actions de Fluence Energy ont chuté de près de 50 % après que le fabricant de batteries ait réduit ses prévisions de ventes, citant des retards de contrats en Australie. Fidelity National a chuté de 18 % en raison de recettes décevantes dans le domaine des solutions bancaires et des prévisions manquées.

Les actions de Snap ont diminué de 3,4 % après que Guggenheim ait rétrogradé l’action de "acheter" à "neutre", tandis que les volumes de transactions des actions technologiques des « Magnificent Seven » ont continué de diminuer pendant deux ans malgré de nouveaux sommets de capitalisation boursière pour ce groupe.

Le président Trump a ordonné des tarifs de 25 % sur les importations d’acier et d’aluminium, y compris en provenance du Canada et du Mexique. L'Union européenne a promis de mettre en place des contre-mesures, aggravant ainsi les tensions commerciales transatlantiques potentielles.

L’exposition des investisseurs aux actions américaines a diminué, les paris haussiers ayant diminué de moitié et les positions globales ayant baissé, selon les stratèges de Citigroup. Les marchés européens semblent bénéficier de ce changement dans les flux de positionnement.

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a clarifié le rôle de la banque centrale dans la sécurité du système de paiements des bons du Trésor après la controverse liée à Elon Musk, confirmant la sécurité du système et affirmant qu’il n’y avait pas eu de tentatives d’accès direct de la part de Musk aux systèmes de la Fed.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a annoncé une visite en Ukraine cette semaine pour rencontrer le président Zelenskiy, devenant ainsi le premier membre du cabinet de Trump à visiter le pays. Cette visite porte sur la sécurisation de l'accès aux minéraux critiques en échange d'une aide en matière de défense, les réserves d'uranium, de titane, de lithium et de graphite de l'Ukraine étant estimées à des trillions de dollars.

L’or se maintient autour de 2 900 dollars aujourd’hui, tandis que l’argent recule de 0,35 %, à 31,91 $. Le Brent et le WTI poursuivent leur tendance haussière, tous deux en hausse de 1 % aujourd'hui, atteignant respectivement 76,94 $ et 73,23 $.

