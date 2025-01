Résumé quotidien : l'effondrement des marchés est dû à la solidité des données de l'ISM ; NATGAS chute de 6 % 📌

Aujourd'hui à Wall Street, nous assistons à un renversement du sentiment positif d'hier. Les investisseurs vendent des actions en réponse aux données ISM meilleures que prévu et à un très bon rapport JOLTS sur le marché du travail aux États-Unis.

Au moment de la publication, les indices US500 et US2000 sont en baisse de 0,70 %, tandis que l'indice US100 s'échange à 21 490 points, soit une baisse de 1,33 %. Les baisses sont dues à une chute de 4 % des actions de Nvidia et de 3 % de celles de Tesla. La faiblesse du secteur des semi-conducteurs est également évidente avec un recul de 3 % des actions de Taiwan Semiconductors.

Le dollar reprend sa tendance à la hausse après une brève pause hier. L'indice USDIDX est en hausse de 0,25 % aujourd'hui, atteignant 108,320 points. L'EURUSD est en baisse de 0,30% à 1,03580, tandis que l'USDJPY gagne 0,11% à 157,770.

Les rapports ISM Services PMI et JOLTS ont dépassé les attentes, renforçant le dollar américain et pesant sur le sentiment du marché. ISM Services PMI (décembre) : 54,1 (prévision : 53,5, précédent : 52,1) Rapport JOLTS (novembre) : 8,098M (Prévision : 7,74M, Précédent : 7,744M)

Donald Trump a mis l'accent sur toutes ses promesses de campagne lors de l'interview d'aujourd'hui, soutenant la performance du dollar et soulevant des inquiétudes sur les politiques protectionnistes américaines.

Une très forte réaction de selloff à la publication a été particulièrement motivée par la lecture très élevée de l'indice des prix ISM, qui a bondi à sa valeur la plus élevée depuis le début (64,4 ; Prévision : 57,5, Précédent : 58,2), signalant un retour potentiel des pressions sur les prix.

Thomas Barkin, de la Fed, a déclaré que la Fed restait déterminée à ramener l'inflation à son objectif de 2 %, avec des perspectives limitées de réduction des taux en 2025.

Donald Trump a déclaré que la politique de la Fed était actuellement trop restrictive, mais le dollar n'a pas réagi à ses commentaires. L'EURUSD a reculé de 0,2 %, passant sous la barre des 1,04, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté de près de 6 points de base pour atteindre 4,68 %.

Après le discours de Trump à Mar-a-Lago, le marché des prédictions de Kalshi évalue à 80 % les chances que des tarifs douaniers agressifs soient imposés à la Chine dans les premières 48 heures de l'administration Trump.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a assuré aux investisseurs que la demande continuait à dépasser l'offre disponible et que la production des puces Blackwell se déroulait comme prévu. Nvidia voit également des opportunités significatives dans les agents dits d'IA, mais les investisseurs prennent leurs bénéfices aujourd'hui, peut-être en partie en raison des inquiétudes concernant de nouvelles restrictions potentielles à l'exportation sous la nouvelle administration.

Les contrats à terme sur le gaz naturel sont en baisse de plus de 6 % aujourd'hui en raison de la diminution de la demande de chauffage aux États-Unis. Le pétrole brut gagne environ 1 % pour le Brent et le WTI.

Sur le marché des crypto-monnaies, nous observons des baisses importantes qui dépassent de loin la chute des marchés boursiers. Cette réaction peut s'expliquer par l'effet de levier excessif du marché, qui était d'humeur très haussière hier après que le BTC a de nouveau franchi la barre des 100 000 dollars. Au moment de la publication, le bitcoin est en baisse de 5,20 %, à 96 820 $, et l'ethereum est en baisse de 7,30 %, à 3 420 $.

