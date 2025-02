Résumé quotidien : les « 7 magnifiques » traînent à Wall Street, le dollar reprend des forces, les cryptos se vendent (18.02.2025)

Le sentiment après le long week-end à Wall Street est clairement mitigé. Le S&P500 trade stable – la plupart des entreprises de l'indice enregistrent des gains, mais le résultat d'aujourd'hui est plombé par la faible performance des Magnificent 7 (META.US : -3,7 %, AMZN.US : -2,1 %, GOOGL.US : -1,2 %, TSLA.US : -1,3 %). Le Nasdaq se redresse (-0,38 %) après avoir franchi à la hausse la limite supérieure d'une consolidation en place depuis décembre, le DJIA est en baisse de 0,2 % et le Russell 2000 est le seul à passer la séance dans le vert (+0,32 %).

L'action Intel (INTC.US) progresse de plus de 9,5 % après l'annonce que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) et Broadcom envisagent des transactions distinctes qui pourraient scinder le géant américain des puces en deux entités.

Les indices européens continuent d'augmenter. Le DAX allemand est en hausse (+0,2 %), le CAC40 français (+0,21 %), le FTSE MIB italien (+0,59 %), l'IBX35 espagnol (+0,98 %) et le SMI suisse (+0,15 %). Le FTSE 100 britannique enregistre une perte minime (-0,01 %).

Le sentiment économique en Allemagne selon ZEW s'est nettement amélioré le mois dernier (26, prévision : 20, précédent : 10,3).

L'inflation au Canada a rebondi en janvier conformément aux attentes à 1,9 % (précédent : 1,8 %).

Sur le marché des changes, le dollar américain domine aujourd'hui (USDIDX : +0,48 %). Le dollar américain a été le plus résisté aujourd'hui par le dollar canadien (USDCAD : +0,01 %), soutenu par la hausse de l'inflation au Canada, et par le dollar australien (AUDUSD : -0,11 %) à la suite des commentaires bellicistes de Michelle Bullock de la RBA pour justifier la baisse de taux de 25 points de base annoncée aujourd'hui en Australie.

Les crypto-monnaies chutent aujourd'hui à la suite des commentaires de Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, à CNBC, où il a exprimé sa déception face au soutien institutionnel au Bitcoin, qui est aujourd'hui en baisse à 93 800 (-2,73 %). L'Ethereum connaît une correction encore plus importante (-5,27 %), tandis que les crypto-monnaies plus petites sont en baisse dans le contexte d'un scandale impliquant le président de l'Argentine, qui a fait la promotion de l'une des pièces sur ses réseaux sociaux.

Les métaux précieux continuent de progresser en raison de l'incertitude géopolitique. L'or a complètement effacé la récente correction et est de retour à 2 933 USD l'once (+1,26 %). L'argent gagne 1,53 %, tandis que le platine et le palladium progressent tous deux de 0,15 %.

Les contrats sur les matières premières énergétiques enregistrent également des gains. Le NATGAS est en hausse de 10 %, le Brent de 0,7 % et le WTI de 0,65 %.

