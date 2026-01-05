Résumé quotidien : les actions progressent malgré le chaos géopolitique, le dollar recule (05.01.2026)

Les indices de Wall Street ont démarré la semaine en forte hausse, l'optimisme dans les secteurs liés à l'IA ayant éclipsé les inquiétudes liées aux risques géopolitiques après l'attaque américaine contre le Venezuela. L'US30 est en tête des gains (environ +1,6 %), suivi de l'US2000 (+1,55 %), de l'US100 (+1 %) et de l'US500 (+0,75 %).

La progression du DJIA aujourd'hui est principalement due à la remontée des valeurs bancaires avant la publication des résultats de la semaine prochaine (JPM.US +3,3 %, GS.US +4,4 %). Le secteur pétrolier figure également parmi les plus performants, avec Chevron (CVX.US +5,6 %) en tête.

Nicolás Maduro a comparu devant un tribunal de Manhattan, où il a rejeté les accusations portées contre lui, notamment de narcoterrorisme, de trafic de cocaïne et de possession d'une mitrailleuse. Lors d'une session extraordinaire des Nations unies, plusieurs pays, dont la Chine, ont condamné les actions des États-Unis, accusant Washington de violer la souveraineté, la sécurité et les droits du Venezuela, et critiquant son attitude de « gendarme du monde ».

L'indice PMI manufacturier américain ISM a chuté de manière inattendue à 47,9 en décembre , contre 48,2 en novembre (prévision : 48,3). La production a augmenté, tandis que l'emploi, les nouvelles commandes et les importations ont continué à se contracter. L'informatique et l'électronique ont été les seuls secteurs en expansion.

Les marchés européens ont prolongé avec confiance les gains de la semaine dernière, le Stoxx 600 dépassant pour la première fois le seuil symbolique des 600 points. Les gains les plus importants ont été enregistrés aux Pays-Bas ( NED25 +1,35 %) et en Allemagne ( DE40 +1,1 %). Le UK100 a progressé de 0,17 %, la Suisse ( SUI20 ) est restée stable en raison de la faiblesse des secteurs défensifs tels que l'industrie pharmaceutique, tandis que la France ( FRA40 -0,1 %) et la Pologne ( W20 : -0,8 %) ont enregistré des baisses.

Les gains les plus importants ont été enregistrés aux Pays-Bas ( +1,35 %) et en Allemagne ( +1,1 %). Le UK100 a progressé de 0,17 %, la Suisse ( ) est restée stable en raison de la faiblesse des secteurs défensifs tels que l'industrie pharmaceutique, tandis que la France ( -0,1 %) et la Pologne ( -0,8 %) ont enregistré des baisses. L'indice du dollar américain est en baisse de 0,13 % malgré des gains initiaux, ce qui indique un impact inégal des tensions entre le Venezuela et les États-Unis sur la demande de valeurs refuges. La livre sterling est en tête des gains sur le marché des changes (GBPUSD +0,6 %, EURGBP -0,45 %), les dollars australien et néo-zélandais étant également forts (AUDUSD +0,4 %, NZDUSD +0,5 %). L'EURUSD est stable, proche de 1,172.

ce qui indique un impact inégal des tensions entre le Venezuela et les États-Unis sur la demande de valeurs refuges. La livre sterling est en tête des gains sur le marché des changes (GBPUSD +0,6 %, EURGBP -0,45 %), les dollars australien et néo-zélandais étant également forts (AUDUSD +0,4 %, NZDUSD +0,5 %). Les métaux précieux ont repris leur rallye malgré l'absence d'un retour clair de l'aversion au risque. Le platine mène les gains (+6,5 %), l' or progresse de 2,6 % à 4 443 dollars l'once et l'argent avance de 5,5 % à 76,62 dollars l'once.

Le platine mène les gains (+6,5 %), l' et l'argent avance de 5,5 % à 76,62 dollars l'once. Le pétrole a rebondi après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines et est passé en territoire positif (Brent +1,75 %, WTI +1,9 %). Le gaz naturel a chuté de 4,1 % en raison des nouvelles prévisions météorologiques annonçant un temps plus chaud en janvier et d'une augmentation de l'offre.

Les cryptomonnaies s'échangent également à la hausse. Le bitcoin gagne 3,15 % à 94 131 dollars, tandis que l'ethereum progresse de 2,1 % à 3 205 dollars.

