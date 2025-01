Résumé quotidien : les actions reculent avant les données cruciales de l'IPC

Les marchés ont reculé mardi, les investisseurs restant prudents avant la publication du rapport clé sur l'indice des prix à la consommation (IPC) mercredi, malgré des données encourageantes sur l'indice des prix à la production (PPI) qui ont montré un refroidissement inattendu des prix de gros. Le S&P 500 a diminué de 0,3 %, tandis que le Nasdaq 100, axé sur les technologies, a perdu 0,4 % et le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,2 %.

Le PPI de base pour décembre a affiché une hausse de 3,5 % sur un an, inférieure aux prévisions de 3,8 %, tandis que la variation mensuelle n'a montré aucun changement, contre une augmentation attendue de 0,3 %. Ces données ont contribué à apaiser les préoccupations immédiates concernant l'inflation, mais n'ont pas suffi à déclencher un rallye soutenu, les marchés restant concentrés sur le rapport de l'IPC de demain.

Côté entreprises, les actions d'Eli Lilly ont chuté de 7 % après que la société a révisé ses prévisions de revenus pour 2024 à la baisse, malgré des ventes solides de ses médicaments anti-obésité. Boeing a poursuivi sa chute, perdant 2,8 % après avoir annoncé ses plus faibles livraisons d'avions depuis la pandémie. Les "Magnificent Seven" (les sept grandes capitalisations) ont collectivement baissé de 0,8 %.

Les marchés des devises ont montré des mouvements intéressants, l'indice du dollar ayant chuté de près de 0,3 % suite à des informations selon lesquelles l'équipe économique de Donald Trump envisage une augmentation progressive des tarifs pour éviter des chocs inflationnistes. Les rendements des bons du Trésor sont restés élevés, le rendement des bons à 10 ans ayant augmenté de deux points de base pour atteindre 4,80 %.

Sur le marché des matières premières, les prix du pétrole ont légèrement baissé de 0,5 % suite à des rapports faisant état d'avancées possibles dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza.

Le marché des cryptomonnaies a montré de la résilience, Bitcoin gagnant 2 % pour atteindre 96 100 $ et Ethereum augmentant de 2,3 % à 3 200 $.

En regardant vers l'avenir, le rapport sur l'IPC de mercredi sera au centre de l'attention, les traders d'options se préparant pour la journée la plus volatile de l'IPC du S&P 500 depuis mars 2023. Le marché attend un mouvement de 1 % dans un sens ou l'autre, selon une analyse de Citigroup. De plus, les grandes banques, dont JPMorgan Chase et Wells Fargo, entameront la saison des résultats, les investisseurs se concentrant particulièrement sur les tendances du revenu net d'intérêts. Dans le secteur technologique, AMD continue de faire face à des pressions, se négociant près de 50 % en dessous de ses sommets de 2023, les analystes exprimant des inquiétudes concernant les perspectives de croissance liées à l'IA. Pendant ce temps, Hershey a touché des plus bas sur 52 semaines, les prix du cacao en hausse et les préoccupations concernant la consommation pesant sur le géant de la confiserie. Le marché reste dans une phase d'attente, les investisseurs étant impatients d'obtenir plus de clarté sur les tendances de l'inflation et leurs implications pour la politique de la Réserve fédérale, les données actuelles suggérant que la Fed pourrait maintenir une approche prudente concernant les réductions de taux à court terme.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."