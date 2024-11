Résumé quotidien : Les actions US atteignent des sommets et les cryptomonnaies grimpent, soutenues par des données économiques et l'impact des élections.

Les actions américaines se négocient avec un léger optimisme. Le S&P 500 a atteint un nouveau sommet aujourd'hui, mais il s'est déjà légèrement rétracté, gagnant 0,6% pour le moment. Le Dow Jones reste stable, le Nasdaq est l'indice le plus haussier aujourd'hui, gagnant 1,3%, principalement grâce aux valeurs technologiques, tandis que le Russell 2000, à moindre capitalisation, passe la séance dans le rouge (-0,25%).

Les marchés européens sont également de bonne humeur. Le WIG20 polonais est en tête avec ses gains tant attendus (+3,1%), le DAX allemand est en hausse de 1,7% et le CAC40 français augmente de 0,75%. Le FTSE 100 britannique se rétracte cependant, perdant 0,32%.

Les ventes au détail de la zone euro ont augmenté légèrement au-dessus des attentes en septembre (0,5% MoM, prévisions 0,4%, précédemment 0,2%).

La Riksbank suédoise a réduit ses taux d'intérêt de 0,75 pb, conformément aux attentes des marchés (2,75%, prévisions : 2,75%, précédemment : 3,5%). Selon la déclaration initiale de la banque centrale, des réductions de taux pourraient également avoir lieu en décembre et début 2025.

La Norges Bank a maintenu le taux directeur inchangé à 4,5 % à la suite de la réunion du 6 novembre, et prévoit de maintenir ce taux jusqu'à la fin de 2024, selon le gouverneur Ida Wolden Bache.

La production industrielle allemande du mois de septembre est ressortie plus faible que prévu à -2,5% vs -1,0% m/m.

Les contrats de l'indice chinois, reflétant la performance des plus grandes entreprises de l'indice Hang Seng, ont gagné plus de 5% aujourd'hui. Les investisseurs s'attendent à ce que les droits de douane plus élevés que Trump est susceptible d'imposer à l'économie chinoise puissent rendre les outils de stimulation de l'économie annoncés plus forts qu'initialement prévu.

La croissance des exportations chinoises atteint son plus haut niveau depuis 27 mois et la balance commerciale s'élève à 95,7 milliards de dollars. La croissance exponentielle des exportations chinoises a aidé le pays à compenser la faiblesse de la demande intérieure. L'élection de Trump menace toutefois cette dynamique, le président élu ayant promis une politique tarifaire agressive.

La BOE a voté à 8 contre 1 pour réduire le taux d'escompte de 25 pb à 4,75%, tandis que le Comité de politique monétaire (MPC) vise à atteindre un objectif d'inflation de 2% tout en soutenant la croissance et l'emploi.

Rheinmetall a gagné 6% aujourd'hui, la société ayant déclaré qu'elle connaissait une croissance « comme jamais auparavant dans le groupe » au milieu de la guerre en Ukraine ; la société a relevé son objectif de rentabilité pour l'exercice 2024.

Les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis ont évolué comme prévu : 222k vs 221k exp.

Les actions de Lyft montent en flèche après avoir dépassé les attentes et annoncé un partenariat stratégique pour les véhicules autonomes.

La couronne norvégienne et le dollar australien sont les devises les plus fortes aujourd'hui, gagnant respectivement 2% et 1,55% contre l'USD, qui se refroidit après le pic post-électoral entraîné par la victoire de Trump.

Les matières premières énergétiques sont en hausse aujourd'hui, avec OIL.WTI en tête (+1,06%), OIL est en hausse de 0,92%, tandis que NATGAS glisse de 1,48%.

Les crypto-monnaies poursuivent leur rallye après l'élection présidentielle américaine. Le Bitcoin gagne 0,88% et reste au-dessus de 76 000 $, tandis que l'Ethereum est en hausse de 4,63% à 2860 $.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."