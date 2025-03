Résumé quotidien : les actions US perdent du terrain ; l'or gagne 0,30 % 💰📄

Les actions américaines terminent la séance sans direction claire. À l'ouverture de la séance de bourse, les haussiers ont tenté de poursuivre la reprise. Cependant, dans les heures qui ont suivi, la force des achats s'est quelque peu affaiblie et nous observons maintenant un sentiment mitigé.

Au moment de la publication, l'US500 gagne 0,05 % à 5 810 points, l'US100 s'échange en hausse de 0,30 % à 20 400 points et l'US2000 perd 0,30 % à 21 13 points. Ces baisses s'accompagnent d'un affaiblissement du dollar. L'indice USDIDX perd 0,20 %, tandis que l'EURUSD gagne 0,03 %.

Le pétrole WTI perd 0,50 % après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu partiel en Ukraine. La Russie aurait accepté, dans le cadre de cet accord, de ne pas attaquer les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Cela marque bien sûr une avancée significative dans les négociations.

L'or repasse au-dessus de la barre des 3000 USD l'once, en hausse de 0,36 % aujourd'hui. Des gains encore plus importants sont enregistrés par l'argent, dont les cours progressent de près de 2,30 %.

Les rapports macroéconomiques des États-Unis aujourd'hui : L'indice Conference Board de confiance des consommateurs a chuté de 7,2 points à 92,9, marquant la quatrième baisse mensuelle consécutive et le niveau le plus bas depuis 2022, indiquant des préoccupations croissantes des consommateurs. Ventes de logements neufs : un chiffre légèrement inférieur, mais en hausse par rapport au mois précédent. Indice Richmond Fed : un chiffre nettement inférieur aux attentes (-4 par rapport aux prévisions de 8 et à la valeur précédente de 6).

La hausse du prix de l'argent fait grimper les actions des sociétés minières, comme la société américaine Hecla Mining (HL.US), qui a gagné près de 5 % à l'ouverture (et est actuellement en baisse de 0,30 %). Les sociétés minières d'argent ont été parmi les plus performantes à l'ouverture de la bourse américaine.

International Paper (IP.US), leader mondial de l'emballage papier, enregistre des gains significatifs pour la deuxième séance consécutive. Ces gains sont largement associés aux nouvelles stratégies de gestion et à la reprise du marché de l'emballage.

Google a présenté aujourd'hui Gemini 2.5, son modèle d'IA le plus avancé, dont la version expérimentale, Gemini 2.5 Pro, est actuellement classée première sur LMArena, devant GPT-4.5 entre autres. Le modèle se distingue par sa capacité de raisonnement logique, de programmation et de résolution de tests difficiles tels que AIME 2025, et il surpasse largement la version précédente en matière de création d'applications web et d'édition de code.

Les actions d'Alphabet (GOOGL.US) gagnent 1,20 % aujourd'hui, bien que cette hausse ne soit pas directement liée à l'annonce de la nouvelle version de Gemini, car elle a commencé avant l'annonce officielle. Cependant, elle a permis à l'entreprise de maintenir une tendance à la hausse pendant la séance.

Trump Media & Technology Group (DJT.US), la société derrière Truth Social, dont Donald Trump est l'actionnaire majoritaire, a annoncé un partenariat stratégique avec Crypto.com pour lancer une série de fonds négociés en bourse (ETF) via sa plateforme fintech Truth.Fi. Les actions de DJT.US ont augmenté de +13 % à l'ouverture du marché et sont actuellement en hausse de +7,60 %.

Le bitcoin enregistre également des gains, bien que cela soit davantage dû à des facteurs macroéconomiques plus larges, tels que les récentes spéculations sur l'approche plus souple de Trump en matière d'accords commerciaux avec ses partenaires américains. Le bitcoin gagne 0,56 % aujourd'hui pour atteindre 88 000 USD.

L'Ethereum enregistre des performances légèrement inférieures, perdant 0,47 % pour atteindre 2070 USD. Le reste du marché des altcoins gagne 0,80 %, avec une capitalisation boursière totale de 840 milliards USD.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."