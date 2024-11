Résumé quotidien : les bulls fixent le prix de la présidence de Trump ; la nuit électorale s'annonce 📄🖋️.

Les indices américains sont en passe de terminer la journée en nette hausse. Les indices US500, US100 et US2000 gagnent entre 1,00 et 1,15 %, portés par la probabilité croissante d'une victoire du favori de Wall Street, Donald Trump.

Les marchés au comptant fermeront régulièrement aujourd'hui, mais les marchés à terme, le forex et les crypto-monnaies seront actifs toute la nuit. L'attention des investisseurs se concentrera sur ces instruments, et nous pouvons nous attendre à une forte volatilité, d'autant plus que ces dernières semaines, les marchés ont manifestement commencé à prendre en compte une victoire de Trump.

Sur la plateforme XTB, dans la rubrique « Actualités », nous vous proposons de suivre en direct la situation et les réactions des marchés, alors que les résultats préliminaires des premiers États seront connus dans quelques heures.

Les marchés boursiers européens ont terminé la séance sans direction claire. Le DAX allemand et le CAC40 français se remettent de la liquidation d'hier (tous deux en hausse de 0,3 %), tandis que le FTSE MIB italien creuse ses pertes (-0,35 %) et que le FTSE 100 britannique recule (-0,2 %).

Les actions de Ferrari (RACE.IT), le constructeur italien de voitures de sport de Maranello, sont en baisse de 6,80 % aujourd'hui, malgré un rapport trimestriel solide. Cependant, une baisse des livraisons (en particulier en Chine) et une dynamique de croissance plus faible ont donné aux investisseurs une raison de prendre leurs bénéfices, les actions Ferrari ayant chuté de près de 7 % par rapport à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques.

Les actions de Palantir Technologies (PLTR.US) sont en hausse de 23 % et atteignent de nouveaux sommets historiques après que la société a publié des résultats pour le troisième trimestre 2024 qui ont dépassé toutes les prévisions. Le succès de Palantir est dû à la forte demande pour ses solutions d'IA, principalement de la part du gouvernement américain. Les revenus de l'entreprise ont augmenté de 30 % en glissement annuel pour atteindre 725,5 millions de dollars, plus de la moitié (56 %) provenant de contrats gouvernementaux.

Les données relatives à l'activité économique américaine dans le secteur des services indiquent une poursuite de l'expansion, bien que les résultats soient mitigés. L'indice ISM des services a augmenté pour le quatrième mois consécutif, atteignant sa valeur la plus élevée depuis juillet 2022, tandis que l'indice S&P PMI s'est révélé légèrement moins bon que prévu (54,1 contre 54,3 prévu). Le sous-indice ISM de l'emploi a enregistré les meilleurs résultats (53 contre 48 prévus).

Le dollar est l'une des monnaies les plus faibles du G7, perdant 0,5 % par rapport à un panier de devises. L'euro, la livre sterling et le dollar australien progressent.

Les métaux précieux connaissent des hausses modérées en réponse à l'incertitude des élections américaines. L'or gagne 0,15 %, l'argent 0,6 % et le platine 1,55 %.

Sur le marché des crypto-monnaies, nous assistons à un rebond significatif, d'une part en guise de reprise après la vente panique d'hier et d'autre part en raison de la probabilité croissante d'une victoire de Trump. Il convient de noter que le candidat républicain est favorisé par le secteur des crypto-monnaies.

Le Dogecoin, le memecoin le plus célèbre, en partie lié à Elon Musk (et à Donald Trump), est en hausse de plus de 10,60 % à l'approche des résultats de l'élection présidentielle américaine.

