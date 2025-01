Résumé quotidien : les contrats à terme sur les métaux précieux augmentent, le bitcoin repasse au-dessus de 95 000 dollars.

Le marché boursier américain ouvre la nouvelle année avec un sentiment mitigé. Après des gains initiaux, la pression à la vente domine, poussant les indices en territoire négatif. Le S&P 500 est en baisse de 0,6 %, le Nasdaq 100 chute de 0,7 % et le Dow Jones de 0,6 %.

Tesla enregistre des baisses plus marquées, perdant environ 7 % aujourd'hui à la suite de la publication des données sur les livraisons de véhicules au quatrième trimestre 2024. Le constructeur de voitures électriques a publié des chiffres décevants, inférieurs aux 500 000 prévus pour le dernier trimestre de l'année, ce qui a entraîné la première baisse des livraisons annuelles d'une année sur l'autre de -1,1 %.

Les autres entreprises du groupe des « Sept Magnifiques » connaissent une séance mitigée. Apple est en baisse de près de 3 % après avoir annoncé des rabais sur le marché chinois pour concurrencer les producteurs locaux de smartphones, tandis que Microsoft (-1,3 %) et Alphabet (-0,4 %) sont également en baisse. Microsoft (-1,3 %) et Alphabet (-0,4 %) sont également en baisse. Nvidia et Meta, en revanche, sont en hausse de plus de 1 %.

Les actions de Carvana sont très volatiles à la suite de la publication d'un rapport de Hindenburg Research faisant état de graves irrégularités comptables potentielles. Au début des échanges, l'action a chuté de 11 %, avant d'enregistrer un gain de près de 5 % à son apogée, mais elle subit à présent une nouvelle pression à la vente, avec une chute de près de 2,5 %.

Les marchés européens ont pour la plupart commencé l'année sur une note positive. Le FTSE 100 britannique est en hausse de près de 1,1 %, le DAX allemand progresse de 0,6 %, tandis que le CAC40 français (+0,2 %) et le SMI suisse (+0,1 %) affichent des gains plus modestes.

La nouvelle année apporte une session stable sur le marché obligataire américain, avec des rendements du Trésor à 10 ans qui se maintiennent autour de 4,58%.

L'indice PMI manufacturier américain pour le mois de décembre s'est révélé légèrement plus élevé que prévu, avec une lecture de 49,4 par rapport à la prévision de 48,3 (précédemment : 49,7). Cela suggère que l'activité économique aux États-Unis se porte mieux que prévu.

Le marché du travail américain a également affiché de meilleures performances aujourd'hui. Le nombre de nouvelles demandes d'allocations de chômage était de 211 000 (contre une prévision de 222 000 et une lecture précédente de 220 000).

Contrairement aux États-Unis, la stagnation était visible dans les indices PMI des principales économies européennes. L'indice PMI manufacturier de la France s'est établi à 41,9 (comme prévu), tandis que celui de l'Allemagne était de 42,5 (également comme prévu).

Sur le marché des changes, c'est la livre sterling qui est le plus en difficulté aujourd'hui, perdant 1,2 % par rapport au dollar et 0,3 % par rapport à l'euro. Le franc suisse se déprécie également face au dollar américain, avec une baisse de près de 0,6 %. La paire USD/CHF a atteint son plus haut niveau depuis mai de l'année dernière.

Une correction est visible dans les contrats à terme sur le cacao, avec des prix en baisse de près de 2,5 %. En revanche, les prix du café augmentent, gagnant 1,4 %.

Les données du DOE sur les variations hebdomadaires des stocks de pétrole brut aux États-Unis ont montré des baisses plus lentes que prévu. Les stocks ont baissé de -1,178 million de barils (contre -2,4 millions attendus). Le rapport a brièvement interrompu la hausse des prix des contrats pétroliers, mais plus tard dans la session, le brut WTI a repris sa tendance à la hausse et se négocie maintenant 2,2% plus haut que le prix de clôture précédent.

Le NATGAS a légèrement réduit ses gains antérieurs et s'échange maintenant avec une augmentation de 1,4 %.

Le marché des métaux précieux bénéficie d'une dynamique haussière. L'or a augmenté de 1,3 %, l'argent de près de 2 % et le platine de plus de 2,5 %.

Le bitcoin gagne plus de 2 % aujourd'hui, revenant à des niveaux supérieurs à 95 000 dollars après une légère correction à la fin du mois de décembre.

