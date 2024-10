Résumé quotidien : les indices américains perdent de l'élan en fin de séance 🔴l'Europe termine la semaine en hausse 🟢

La Banque populaire de Chine a annoncé aujourd'hui une réduction du ratio de réserves obligatoires pour les institutions financières et a abaissé les coûts d'emprunt à court terme. Ce nouveau signal en faveur de la croissance a soutenu l'euphorie des actifs chinois — les contrats CH50cash s'échangent en hausse de 1,8 %.

Wall Street, malgré des données macroéconomiques optimistes, connaît un sentiment mitigé lors de la séance de vendredi. Le Russell 2000 (+0,9 %) et le Dow Jones (+0,45 %) sont en territoire positif, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq affichent des baisses (respectivement : -0,03 % et -0,4 %).

L'indicateur préféré de l'inflation de la Fed (PCE) est ressorti en dessous des attentes en glissement annuel (2,2 %, attendu : 2,3 %, précédent : 2,3 %).

Les indices européens terminent la semaine dans le vert. Le DAX gagne 1,2 %, le CAC 40 progresse de 0,64 %, le FTSE 100 britannique prend 0,43 %, et le WIG20 polonais grimpe de 0,7 %.

Les résultats de l'Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan se sont également révélés positifs (70,1, attendu : 69,3, précédent : 67,9). Les attentes inflationnistes à court et long terme restent inchangées (respectivement 2,7 % et 3,1 %).

L'inflation IPC en France baisse à 1,2 % en glissement annuel (attendu : 1,6 % ; précédent : 1,8 %), tandis que l'IPCH diminue à 1,5 % (attendu : 1,9 % ; précédent : 2,2 %).

L'inflation en Espagne est également ressortie nettement inférieure (1,5 % en glissement annuel, attendu : 1,9 %, précédent : 2,3 %). Cependant, le PIB espagnol a augmenté en glissement annuel (3,1 %, attendu : 2,9 %, précédent : 2,6 %).

Ces faibles lectures de l'IPC en Europe pourraient donner à la BCE le feu vert pour réviser sa trajectoire relativement conservatrice de baisse des taux dans la zone euro, ce qui, pour le moment, semble peser sur l'activité économique déjà fragile de l'UE.

La devise la plus forte aujourd'hui est le yen, qui a enregistré la plus forte appréciation parmi les devises du G7 après l'élection de Shigeru Ishida au poste de Premier ministre japonais, connu pour son soutien à la politique monétaire restrictive de la BoJ. L'USDJPY est en baisse de 1,55 %, tandis que l'EURJPY et le GBPJPY chutent respectivement de 1,75 %.

Le marché des cryptomonnaies enregistre des gains significatifs aujourd'hui. Le Gala progresse de 7,6 %, le Dogecoin augmente de 7,5 % et le Bitcoin gagne 1,9 %, dépassant les 66 000 USD.

Les métaux précieux terminent la semaine sur une légère correction : l'or recule de 1 %, l'argent de 1,65 % et le platine de 0,45 %.

