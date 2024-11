Résumé quotidien : les indices prolongent leur baisse, l'or atteint un nouvel ATH et le dollar chute de 0,25%📄.

Les indices accentuent leurs pertes depuis le début de la séance. Au moment de la publication, l'indice US500 est en baisse de 0,35% à 5866 points, l'indice US100 est en baisse de 0,70% à 20600 points, et l'indice des petites capitalisations, l'US2000, a réduit ses gains de 1,10% à 0,40% actuellement.

La devise la plus forte reste l'euro, qui gagne 0,3-0,4 % par rapport aux autres devises. Le taux EURUSD est en hausse de 0,4 %, inversant complètement les baisses initiales suite à la publication de données américaines plus solides.

L'indice USDIDX du dollar est également reparti à la baisse, s'échangeant 0,25 % de moins à 103,8600 points, repassant ainsi sous la barrière des 104 points.

Sur le marché boursier, les gains sont concentrés sur des titres comme Alphabet (GOOGL.US +3,6 %), Amazon (AMZN.US +1,4 %) et Tesla (TSLA.US +1,3 %). Parallèlement, les investisseurs vendent des actions de sociétés du secteur des semi-conducteurs. Nvidia (NVDA.US), Broadcom (AVG.US), et TSMC (TSM.US) sont en baisse d'environ 1,4-1,6%.

Les données sur le marché du travail ont été largement supérieures aux attentes. Le rapport ADP, indiquant les variations de l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis pour le mois d'octobre, a montré une augmentation de 233 000 par rapport aux prévisions de 110 000 et au chiffre révisé de septembre de 159 000 (en hausse par rapport à 143 500). Le dollar s'est renforcé après la publication de ces données, suggérant que la réaction « dovish » d'hier au rapport JOLTS pourrait avoir été prématurée.

Nous avons ensuite reçu les données préliminaires du PIB américain pour le troisième trimestre 2024. La croissance trimestrielle du PIB américain au troisième trimestre était de 2,8 %, par rapport à la prévision de 2,9 % et aux 3 % précédents. Bien que légèrement inférieures aux attentes, ces données confirment la solidité de la croissance économique américaine.

Les prix PCE de base ont augmenté de 2,2 % en glissement trimestriel par rapport aux prévisions de 2,1 % et aux 2,8 % précédents, ce qui indique une diminution des pressions sur les prix par rapport aux trimestres précédents.

Les données sur l'inflation allemande ont dépassé les attentes, ce qui a soutenu le taux de change EURUSD. L'IPC pour l'Allemagne en octobre était de 2 % en glissement annuel, contre 1,8 % prévu et 1,6 % précédemment.

L'indice des ventes de logements en attente a rebondi de 7,4 % d'un mois sur l'autre, par rapport aux attentes de 0,8 % et à la lecture précédente de 0,6 %.

Les actions de SMCI ont perdu jusqu'à 30 % après la démission d'EY en tant qu'auditeur. Des problèmes de gestion et de contrôle sont apparus en juillet 2024, ce qui a conduit à un examen par un comité spécial avec des sociétés externes. Malgré l'opposition de la société et l'examen en cours, EY a pris la décision finale de démissionner le 24 octobre 2024.

Les actions de Reddit sont en hausse de 45 % après la publication d'un rapport solide pour le troisième trimestre, grâce à une augmentation de 68 % des revenus en glissement annuel à 348,4 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 312,8 millions de dollars. La société a également amélioré de manière significative sa rentabilité et le nombre de ses utilisateurs actifs.

Les marchés boursiers européens, en particulier l'Euro Stoxx 50 et le DAX allemand, sont confrontés à de sérieux problèmes en milieu de semaine. Les problèmes sont exacerbés par les difficultés rencontrées par les grandes entreprises européennes, telles que Volkswagen, qui doit faire face à une baisse de ses bénéfices et à d'éventuelles fermetures d'usines. La plupart des indices sont en baisse de 1,20 à 2,00 %.

L'or est en hausse de 0,50 %, atteignant un nouvel ATH de 2788 USD l'once. L'argent est en baisse de 1,50% à 33,90 USD l'once.

Sur le marché des crypto-monnaies, nous observons de légères baisses, mais compte tenu des très fortes hausses d'hier, la vente d'aujourd'hui est minime. Le bitcoin est en baisse de 1,00 % et se maintient autour de 72 000 USD. L'Ethereum est en hausse de 1,40% à 2670 USD, avec des gains intrajournaliers atteignant plus de 3,00% au-dessus de 2700 USD.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."