Résumé quotidien : les indices terminent en légère baisse, l'or teste les 4 300 dollars 💰

Les indices américains ont effacé une partie de leurs gains enregistrés en début de séance et s'échangent désormais à la baisse. L'US500 et l'US100 reculent de 0,30 %, tandis que l'US2000 perd 1,20 %.

Le dollar américain s'affaiblit également et se classe parmi les devises les plus faibles du G10, juste après le dollar australien. L'USDIDX recule de 0,35 %, réagissant à une zone de résistance clé.

L'or gagne 2,00 % supplémentaires, approchant le prochain seuil important à 4 300 $ l'once. Hier, l'or a dépassé les 4 200 $, avec des gains depuis le début de l'année dépassant désormais 62 %.

Les responsables de la Fed soutiennent la poursuite de l'assouplissement monétaire. M. Waller estime que les données actuelles justifient une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion et que de nouvelles baisses seraient appropriées.

M. Barkin note un « changement clair » sur le marché du travail : les responsables signalent de nombreux candidats par poste, ce qui témoigne d'une demande de main-d'œuvre plus faible. Avec moins de données fiables, la Fed « avance à l'aveugle ».

M. Miran estime que la Fed devrait réduire ses taux de 50 pb compte tenu de l'incertitude croissante, même s'il s'attend en pratique à une baisse de 25 pb. Il considère les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine comme le principal risque à court terme.

Le brut WTI recule de 2,05 % à 57 $/baril. M. Trump vient de conclure une réunion avec M. Poutine, se déclarant satisfait des progrès accomplis. Les conseillers principaux des deux parties devraient se rencontrer la semaine prochaine.

Variation hebdomadaire du gaz naturel selon l'EIA : actuel 80 bcf ; prévu (consensus XTB) : 76 bcf ; précédent : 80 bcf. Le NATGAS a réagi par une légère baisse après la publication des données.

Les actions Salesforce rebondissent de 8 % grâce à des perspectives optimistes. La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires au-dessus de 60 milliards de dollars pour l'exercice 2030, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 58,37 milliards de dollars. Le segment Data & AI a enregistré une croissance de 120 % en glissement annuel, atteignant 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

Thermo Fisher Scientific (TMO.US) gagne environ 4 % avant l'ouverture du marché après avoir annoncé un partenariat stratégique avec OpenAI visant à intégrer des solutions d'IA dans ses principaux domaines d'activité.

TSMC (TSM.US) a publié des résultats solides pour le troisième trimestre 2025, dépassant les estimations avec une croissance significative de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, réaffirmant ainsi son leadership dans le domaine des puces IA. Les bénéfices ont été stimulés par un boom mondial des infrastructures IA, avec Nvidia, Apple et le segment HPC au sens large comme principaux clients.

Le yen japonais termine la journée comme l'une des devises les plus fortes du G10, avec une hausse comprise entre 0,50 et 0,70 %. Lors d'un discours à Okinawa, Naoki Tamura a présenté plusieurs arguments en faveur de nouvelles hausses des taux.

Le marché des cryptomonnaies continue de faire face à des ventes massives sans signe clair de reprise. Le bitcoin recule de 2,00 % à 108 800 dollars, retestant son plus bas niveau de vendredi. L'ethereum recule de 1,00 % et les autres altcoins glissent de 0,80 %.

