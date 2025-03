Résumé quotidien : Les marchés américains en baisse dans un contexte de préoccupations tarifaires

Les indices américains ont subi de fortes baisses, l'US500 chutant de 1,9 %, l'US100 de 2,5 % et l'US30 de 1,6 %, les investisseurs réagissant aux données sur le moral des consommateurs et l'inflation. Le S&P 500 est en passe d'enregistrer sa pire performance trimestrielle depuis 2022.

Selon les données de l'Université du Michigan, la confiance des consommateurs a chuté à son plus bas niveau depuis novembre 2022, les Américains exprimant des inquiétudes croissantes concernant l'inflation et l'incertitude économique avant la mise en œuvre prochaine des droits de douane.

Des signes de stagflation sont apparus, les données montrant des dépenses de consommation tièdes parallèlement à une inflation persistante, ce qui a incité l'économiste David Alcaly de Lazard Asset Management à noter que cette « tendance générale » pourrait s'intensifier « à mesure que les nouveaux droits de douane et autres changements de politique commenceront à faire sentir leurs effets ».

Le secteur technologique a été le plus touché par la baisse des marchés, l'indice Magnificent 7 chutant de 3,2 %. Amazon et Alphabet ont chacun chuté de plus de 4 %, tandis que d'autres mégacapitalisations ont globalement reculé en raison des inquiétudes concernant la durabilité des investissements dans l'IA.

Les rendements des bons du Trésor ont considérablement diminué, le rendement à 10 ans chutant de 10 points de base à 4,26 %, les investisseurs recherchant la sécurité des obligations. Pendant ce temps, l'or a poursuivi sa remarquable progression, gagnant 0,9 % pour atteindre 3 083,77 $ l'once.

CoreWeave a fait ses débuts au Nasdaq sous le symbole CRWV, mais a chuté de 5,8 % après n'avoir levé que 1,5 milliard de dollars lors de son introduction en bourse, bien en deçà des 4 milliards de dollars initialement visés. Le fournisseur de cloud IA soutenu par Nvidia devra rembourser 7,5 milliards de dollars de dettes d'ici la fin de l'année prochaine.

Les actions de Lululemon ont chuté de 15 % après que le PDG Calvin McDonald a averti que « les consommateurs dépensaient moins en raison des préoccupations croissantes concernant l'inflation et l'économie », faisant écho aux préoccupations similaires d'autres détaillants concernant la détérioration du sentiment des consommateurs.

Les économistes ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance américaine pour 2025 à 2 %, invoquant « une baisse des dépenses de consommation et des investissements en capital plus limités dans un contexte d'incertitude croissante créée par la politique commerciale en constante évolution », selon la dernière enquête Bloomberg.

Les fonds d'actions américaines ont connu leur plus forte décollecte hebdomadaire cette année, selon Bank of America, citant les données d'EPFR Global, tandis que les actions européennes ont continué d'attirer des flux entrants malgré l'incertitude plus générale du marché.

Les actions de Reddit ont chuté de plus de 5 %, poursuivant leur baisse alors que les positions courtes augmentaient et que les analystes s'interrogeaient sur les perspectives de croissance de la société. Le titre de la plateforme de médias sociaux a chuté de 50 % par rapport à son plus haut niveau de février.

Les prix du pétrole ont baissé, le brut WTI chutant de 0,8 % à 69,33 $ le baril, dans un contexte d'inquiétude quant à la réduction de la demande énergétique due à l'expansion des politiques tarifaires de Trump, bien que le brut reste sur la bonne voie pour sa troisième hausse hebdomadaire consécutive.

Les crypto-monnaies ont suivi la tendance baissière du marché, le bitcoin chutant de 4,1 % à 83 745 dollars et l'ethereum de 6,9 % à 1 869,72 dollars, les actifs risqués étant soumis à des pressions généralisées.

Le dollar canadien s'est raffermi après que le président Trump a qualifié d'« extrêmement productive » une conversation téléphonique avec le premier ministre canadien, Mark Carney, alors que les tensions commerciales entre les deux pays persistent.

UBS Global Wealth Management a abaissé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 6 600 à 6 400, mais a maintenu que « les actions américaines peuvent se redresser et afficher des gains pour l'année » malgré les récentes turbulences économiques.

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit le nombre de plateformes pétrolières et gazières en activité pour la première fois en trois semaines, Baker Hughes indiquant que le nombre total de plateformes a diminué d'une unité pour s'établir à 592, soit 29 plateformes ou 5 % de moins qu'à la même période l'année dernière.

