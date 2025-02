Résumé quotidien : Les marchés digèrent le report des tarifs douaniers

Les marchés américains sous pression : les indices de Wall Street ont baissé alors que les traders digéraient les nouvelles annonces de tarifs douaniers, avec le S&P 500 en baisse de 0,7%, le Nasdaq 100 en baisse de 0,8%, et le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,2%. Les « Sept Magnifiques » ont perdu 1,7 %, tandis que le Russell 2000 a reculé de 1,2 %.

Report des droits de douane sur le Mexique : Le président Trump a accepté de reporter d'un mois les droits de douane de 25 % imposés au Mexique à la suite d'entretiens avec la présidente Claudia Sheinbaum. Le Mexique s'est engagé à déployer 10 000 soldats supplémentaires à la frontière américaine, tandis que les négociations se poursuivront avec le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le secrétaire au Commerce Howard Lutnick.

Les négociations avec le Canada se poursuivent : Les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada restent élevées alors que des droits de douane de 25 % (10 % sur le pétrole) doivent entrer en vigueur mardi. Le premier ministre Trudeau et le président Trump ont eu des entretiens initiaux lundi matin, un suivi étant prévu à 15 heures (heure de l'Est). Le Canada a annoncé des tarifs douaniers de rétorsion de 25 % affectant environ 107 milliards de dollars de marchandises américaines.

L'industrie manufacturière fait preuve d'une force surprenante : L'ISM Manufacturing PMI est passé de 49,3 à 50,9 en janvier, marquant la première expansion après 26 mois de contraction. Le S&P Global Manufacturing PMI a également augmenté, passant de 49,4 à 51,2, dépassant ainsi les attentes des analystes.

Avertissements de Wall Street : Les stratèges de Goldman Sachs mettent en garde contre une correction potentielle de 5 % du marché si les droits de douane persistent, prévoyant un impact de 2 à 3 % sur les bénéfices. RBC Capital Markets estime que le risque d'une baisse de 5 à 10 % est plus élevé, tandis que Morgan Stanley note que les marchés ont été « optimistes » quant aux risques liés aux droits de douane.

Réaction des marchés des changes : Le peso mexicain a augmenté de 1 % après l'annonce du report des droits de douane, tandis que le dollar canadien a baissé de 0,3 %. L'indice Bloomberg Dollar Spot Index a augmenté de 0,2%, modérant les gains antérieurs de 1,3%.

Marchés des crypto-monnaies mitigés : Malgré la pression matinale, le bitcoin a fait preuve de résilience en grimpant de 2 % à 99 660 $, s'approchant de la barre des 100 000 $. Cependant, Ethereum a diminué de 5% à 2 725 $, tandis que Solana a démontré sa force avec un gain de 3,5% à 209 $. Ces performances divergentes interviennent avant la conférence de presse de demain sur la politique en matière de crypto-monnaie avec David Sacks, le tsar de la crypto-monnaie du président Trump, et les principaux présidents des commissions du Sénat et de la Chambre des représentants.

Les États-Unis lancent un fonds souverain : Le président Trump a signé un décret ordonnant aux départements du Trésor et du Commerce de créer le premier fonds souverain du pays. L'annonce indique que le fonds pourrait envisager d'acquérir TikTok, qui risque d'être interdit si son propriétaire chinois ByteDance ne vend pas la plateforme. Cette décision représente un changement important dans la politique économique des États-Unis et fait suite au décret de janvier de M. Trump sur le leadership en matière de technologie financière numérique.

