Résumé quotidien : les marchés mettent fin à l'euphorie de vendredi

Baisse des prix du gaz : les contrats sur le gaz naturel (NATGAS) ont reculé d'environ 2 % en raison du rollover des contrats à terme et des nouvelles prévisions indiquant un refroidissement aux États-Unis fin août et début septembre.

Le marché attend avec impatience les résultats financiers de Nvidia pour le deuxième trimestre 2025 , qui pourraient avoir un impact significatif sur le sentiment des investisseurs à l'avenir.

Les baisses dominent à Wall Street . Le Russell 2000 affiche une performance particulièrement médiocre, avec une baisse de près de 0,7 %. Dans le même temps, le Nasdaq inverse ses pertes initiales et affiche actuellement une hausse de 0,16 %. L'indice S&P 500 est en baisse de 0,14 %.

Le marché des changes a été dominé par le dollar australien et le dollar américain. Ces devises ont enregistré les plus fortes hausses par rapport à un large panier de devises. En revanche, nous avons observé des baisses de l'euro et du yen japonais.

L'indice allemand Ifo du climat des affaires a augmenté de manière inattendue en août, passant de 88,6 en juillet à 89,0 . Il s'agit du niveau le plus élevé depuis plus d'un an, ce qui témoigne d'une amélioration du moral général des entreprises allemandes.

Ørsted (ORSTED.DK) enregistre une baisse de 15 % en raison d'un différend avec l'administration présidentielle au sujet d'un projet de parc éolien dans la région de Rhode Island.

Christine Lagarde a souligné que le marché du travail européen a bien fait face aux difficultés récentes, suggérant que le pire est désormais derrière nous.

Moody's a décidé d'abaisser la note de crédit de la Basse-Autriche en raison des inquiétudes croissantes liées à l'augmentation du déficit budgétaire.

Le marché des options anticipe de plus en plus une hausse de la valeur de l'euro par rapport au dollar. L'Europe a mis fin à son cycle de baisse des taux d'intérêt sans perturbation économique grave ni détérioration du marché du travail, tandis que la pression sur la Fed américaine pour qu'elle accélère et approfondisse ses baisses de taux s'intensifie.

Le mois de juillet a apporté des données mitigées sur les ventes de logements neufs aux États-Unis. Les résultats ont été meilleurs que prévu, même si le taux de croissance a ralenti par rapport à juin.

Les ventes au détail en Pologne (juillet 2025) ont augmenté de 4,8 % en glissement annuel (a/a) both in current prices and after correction de l'inflation.

Les cryptomonnaies commencent la semaine en baisse. Le bitcoin passe de 118 000 dollars américains à 112 000 dollars, l'Ethereum chute de plus de 5 % sous la barre des 4 600 USD, tandis que les autres altcoins enregistrent des baisses en raison de prises de bénéfices et du renforcement du dollar.

