Résumé quotidien : les marchés réagissent aux développements de l'IA en Chine

Les principaux indices américains ont subi une forte pression de vente aujourd'hui, les actions technologiques en tête de la baisse. Le Nasdaq 100 a plongé de 3,4 % tandis que le S&P 500 a perdu 1,9 %, les investisseurs s'interrogeant sur les implications des avancées chinoises dans le domaine de l'IA. La vente massive dans le secteur technologique a été partiellement compensée par les secteurs défensifs, avec des gains relatifs pour les secteurs des services publics et des biens de consommation.

Les indices européens ont majoritairement terminé en baisse, bien que les pertes aient été plus modérées que celles observées à Wall Street. Le DAX allemand (-0,53 %) et le CAC40 français (-0,27 %) ont été les plus grands perdants du jour, tandis que le FTSE MIB italien et le FTSE 100 britannique ont clôturé à l'équilibre. L’indice suisse SMI a, quant à lui, enregistré une hausse de 1,05 %.

Nvidia a connu la plus forte chute de sa valeur boursière, perdant 16,6 % et effaçant plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière après l'annonce de DeepSeek sur l'IA. La capacité de la startup chinoise à développer un modèle d'IA compétitif pour seulement 6 millions de dollars a suscité des inquiétudes concernant les dépenses excessives en infrastructure des géants technologiques américains. La vente s'est étendue au secteur des semi-conducteurs, avec Marvell Technology en baisse de 17,9 %, Broadcom perdant 18,5 %, et AMD reculant de 6,2 %.

Les actions d'Apple ont résisté à la tendance générale du secteur technologique, en augmentant de 3,4 %, les investisseurs se tournant vers des entreprises ayant adopté des investissements mesurés en IA. L’approche relativement conservatrice d’Apple en matière de dépenses en IA et son focus sur les implémentations directement intégrées à ses appareils semblent l’avoir protégée de la vente massive dans le secteur. La stratégie de l'entreprise de développer des modèles d'IA plus petits, spécifiquement adaptés à ses appareils, est de plus en plus perçue comme prudente face à la montée de la surveillance des investissements dans les infrastructures d'IA à grande échelle.

AT&T a publié de solides résultats pour le quatrième trimestre 2024, avec des actions en hausse de 6,8 % après avoir surpassé les attentes des analystes. Le géant des télécommunications a enregistré des revenus de 32,3 milliards de dollars et un BPA ajusté de 0,54 $, soutenus par une forte croissance du nombre d'abonnés mobiles (482 000 ajouts nets) et d’abonnés à l’internet fibre (307 000 ajouts nets). La direction a confirmé ses prévisions pour 2025 et prévoit de finaliser la vente de DirecTV d’ici mi-2025.

Sur le marché des changes, le yen japonais a largement surperformé ses pairs du G10, s'appréciant de 1,05 % par rapport au dollar américain. L’indice Dollar Spot a reculé de 0,1 % malgré des données macroéconomiques positives, en raison de l'incertitude croissante entourant la prochaine réunion de la Réserve fédérale.

Les actions du secteur de l'infrastructure énergétique ont subi une vente brutale alors que le modèle d’IA efficace de DeepSeek mettait en péril les prévisions de consommation d’énergie des centres de données. Vertiv Holdings a mené les baisses, chutant de 25,9 %, tandis que GE Vernova a perdu 18,8 % et Vistra a reculé de 24,2 %. Constellation Energy, le plus grand opérateur de centrales nucléaires aux États-Unis, a plongé de 19 % alors que les investisseurs réévaluaient la demande future en énergie des centres de données.

Le marché immobilier américain a montré de la résilience, avec des ventes de maisons neuves en hausse de 3,6 %, atteignant 698 000 unités en décembre, dépassant les attentes de 675 000 unités. Ces données positives signalent une dynamique continue malgré la hausse des taux hypothécaires, avec des ventes totales en 2024 atteignant 683 000 unités, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à 2023.

Les marchés des cryptomonnaies ont tenté de se stabiliser malgré les turbulences dans le secteur technologique, avec le Bitcoin défendant le niveau psychologique clé de 100 000 $. L'Ethereum a eu du mal à maintenir son support à 3 100 $, tandis que Chainlink a perdu près de 10 % et Dogecoin a reculé de 6 %. Les flux entrants sur les ETF Bitcoin sont restés positifs vendredi, avec plus de 500 millions de dollars, bien que les investisseurs surveillent de près les sorties potentielles en raison de la volatilité du marché.

L'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Dallas a bondi à 14,1 en janvier, largement au-dessus des attentes de 0, et marque une expansion significative de l'activité manufacturière au Texas. L'indice de production a grimpé à 12,2, tandis que les nouvelles commandes ont atteint leur plus haut niveau depuis avril 2022 à 7,7, suggérant des conditions manufacturières solides dans la région.