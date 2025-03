Résumé quotidien : les marchés rebondissent grâce à l'optimisme suscité par les mesures tarifaires ciblées

Le S&P 500 a augmenté de 1,5 % pour atteindre 5 718,7, le Nasdaq 100 a grimpé de 1,9 % pour atteindre 19 894,82 et le Dow Jones Industrial Average a gagné 1,1 % pour atteindre 42 319, les investisseurs ayant accueilli favorablement les rapports suggérant une approche plus mesurée des prochaines taxes douanières.

Cependant, malgré un début de trade tout aussi haussier en Europe, les indices y ont effacé ces gains dans la seconde partie de la séance et ont terminé la séance en baisse. Le DAX a perdu près de 0,15 % et le CAC40 0,26 %. L'exception est le WIG20 polonais, où les hausses ont atteint plus de 1,5 %.

Les actions de Bayer ont chuté d'environ 5 % en début de semaine après que la société a reçu un verdict Roundup et a été condamnée à payer une amende de 2,1 milliards de dollars. La société a déjà versé un total de 10 milliards de dollars pour régler les réclamations contestées, et plus de 66 000 autres cas sont toujours en instance.

L'administration du président Trump restreint son approche tarifaire pour se concentrer sur environ 15 % des pays présentant des déséquilibres commerciaux persistants, surnommés les « 15 sales », qui pourraient inclure la Chine, le Japon, l'Inde et le Vietnam.

Trump a annoncé que les États-Unis et l'Ukraine sont sur le point de signer un accord de partage des revenus sur les minéraux critiques ukrainiens, l'administration explorant également la possibilité que les États-Unis deviennent propriétaires de centrales électriques ukrainiennes.

La Maison Blanche prévoit d'appliquer un droit de douane de 25 % aux pays achetant du pétrole et du gaz au Venezuela, qui devrait entrer en vigueur le 2 avril, date que Trump a qualifiée de « Jour de la libération ».

Le rendement à 10 ans des États-Unis a augmenté de sept points de base pour atteindre 4,31 %, les bons du Trésor étant sous pression, une dizaine de sociétés potentielles cherchant à lever des capitaux sur le marché primaire des obligations de bonne qualité.

L'indice Bloomberg Dollar Spot a augmenté de 0,1 %, l'euro chutant de 0,2 % à 1,0793 $, la livre sterling diminuant de 0,1 % à 1,2904 $ et le yen japonais chutant de 0,8 % à 150,51 pour un dollar.

Le pétrole brut West Texas Intermediate a augmenté de 1,1 % pour atteindre 69,04 $ le baril à la suite de l'annonce par Trump de droits de douane sur le Venezuela, tandis que l'or au comptant a chuté de 0,4 % pour atteindre 3 009,31 $ l'once.

Le bitcoin a bondi de près de 4 % pour atteindre 88 235 dollars dans un contexte d'optimisme quant aux droits de douane ciblés, les actions exposées aux crypto-monnaies ayant fortement augmenté, notamment CleanSpark (+12,63 %), MARA Holdings (+11,55 %) et Coinbase (+4,97 %). Strategy a augmenté ses avoirs en bitcoins au-delà de 500 000 jetons après avoir acheté 6 911 bitcoins pour 584,1 millions de dollars, tandis que la société japonaise Metaplanet a nommé Eric Trump à son conseil consultatif stratégique.

