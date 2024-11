Résumé quotidien : les marchés se redressent grâce au choix des bons du Trésor et à la prise de bénéfices sur le bitcoin près de 100K$.

Les indices boursiers américains s'échangent à la hausse, menés par l'US2000 qui progresse de 2,07% à 2463,1, tandis que les autres principaux indices affichent également des gains : l'US30 augmente de 0,84% à 44759, l'US500 progresse de 0,28% à 6002,9, et l'US100 augmente de 0,13% à 20875,97. Les marchés d'Amérique latine affichent de légères divergences, le MEXComp du Mexique progressant de 0,03 % à 50429 et le BRAComp du Brésil reculant de 0,05 % à 129764.

Les marchés européens affichent des performances mitigées. Le W20 est en tête des gains, en hausse de 0,45% à 2213,6, suivi du UK100 en hausse de 0,23% à 8314,5 et du DE40 allemand en hausse de 0,21% à 19442,1. Le SPA35 espagnol est en hausse de 0,13% à 11701. Plusieurs marchés sont en territoire négatif, avec l'AUT20 autrichien en baisse de 0,03% à 3524, l'UE50 en baisse de 0,16% à 4798,6, le FRA40 français en baisse de 0,26% à 7252,4, le NED25 néerlandais en baisse de 0,33% à 880,26, le SUI20 suisse en baisse de 0,56% à 11673, et l'ITA40 italien en baisse de 0,69% à 33436.

Les marchés ont réagi positivement à la nomination par Donald Trump de Scott Bessent au poste de secrétaire au Trésor. L'approche progressive anticipée du gestionnaire de fonds spéculatif en matière de restrictions commerciales et son ouverture aux négociations tarifaires ont renforcé la confiance des investisseurs. Cette nouvelle a entraîné une baisse des rendements des obligations du Trésor, le taux à 10 ans perdant 10 points de base pour atteindre 4,30 %.

Les tensions au Moyen-Orient montrent des signes d'apaisement alors que le cabinet israélien se prépare à un vote mardi sur un accord de cessez-le-feu avec le Liban sous médiation américaine, après l'approbation préliminaire du Premier ministre Netanyahu.

Selon l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, la transmission de la politique monétaire dans l'UE est plus forte que par le passé, bien qu'il se soit abstenu de fournir des orientations claires en matière de politique monétaire, soulignant que la banque doit rester ouverte quant à la rapidité des ajustements de taux à venir.

M. Nagel, de la BCE, a quant à lui déclaré que les taux d'intérêt dans la zone euro étaient toujours restrictifs, mais qu'ils ne devraient pas être abaissés trop rapidement.

Les actions de la Commerzbank chutent de 4,75 % suite à la déclaration du PDG d'UniCredit, Andrea Orcel, selon laquelle la probabilité d'une acquisition est plus faible qu'initialement prévu, puisque l'intérêt principal d'UniCredit est actuellement son rival italien Banco BPM.

Le dollar s'est globalement affaibli, l'indice Bloomberg Dollar Spot Index perdant 0,3 %. L'euro s'est renforcé de 0,5 % à 1,0470 $, tandis que la livre sterling a gagné 0,1 % à 1,2543 $. Le yen japonais s'est apprécié de 0,2 % par rapport au dollar, à 154,40. La devise la plus forte aujourd'hui a été le franc suisse, qui a gagné 0,4 % et 0,5 % respectivement par rapport à l'euro et au dollar.

Le bitcoin s'est éloigné de ses niveaux quasi record, chutant de 1,75 % à 96 000 dollars après avoir frôlé les 100 000 dollars. Ce repli a déclenché plus de 500 millions de dollars de liquidations de crypto-monnaies, les positions acheteuses représentant 379 millions de dollars. Cependant, l'intérêt institutionnel reste très fort, comme en témoigne l'achat record de 5,4 milliards de dollars de Bitcoin par MicroStrategy, soit 55 000 BTC à un prix moyen de 97 862 $.

Les prix du pétrole ont baissé en raison de l'apaisement des tensions au Moyen-Orient, le brut WTI chutant de 2,8 % à 69,25 $ le baril sur fond d'informations faisant état de progrès potentiels en matière de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. L'or a également reculé, perdant 3,1 % à 2 631,40 dollars l'once.

Actualités des entreprises, Macy's a retardé la publication de ses résultats du troisième trimestre suite à la découverte de 100 millions de dollars de dépenses cachées. Bath & Body Works a relevé ses prévisions de bénéfice par action pour l'année entière, tandis que Thyssenkrupp a annoncé son intention de supprimer ou d'externaliser 11 000 emplois dans l'unité sidérurgique d'ici 2030. Les actions de Cassava Sciences ont chuté de 83 % après l'annonce que son étude de phase 3 ReThink-ALZ sur le simufilam pour la maladie d'Alzheimer n'avait pas atteint tous les objectifs.

Le climat des affaires en Allemagne a baissé en novembre, l'indice IFO passant de 86,5 à 85,7, en dessous des prévisions de 86,0. L'évaluation actuelle est tombée à 84,3, tandis que les attentes ont légèrement baissé à 87,2.

