Résumé quotidien : Les marchés se replient avant l'IPC, Nvidia sous pression

Les indices américains reculent par rapport à leurs récents sommets après une forte hausse en fin d'année. L'indice US100 est en tête des baisses, reculant de 0,7 % en raison de la faiblesse du secteur des semi-conducteurs. L'US500 perd 0,4 % et l'US30 0,2 %. Du côté positif, le MEXComp mexicain gagne 1,45% et le BRAComp progresse de 1,06%. L'indicateur de peur VIX se maintient autour de 16,03.

Les marchés européens affichent un sentiment mitigé. Le FRA40 progresse de 0,71% à 7491,2, suivi par le UK100 qui gagne 0,54% à 8359,5. Le DE40 recule de 0,20% à 20367,8, tandis que l'indice de volatilité VSTOXX perd 0,67% à 14,78. Parmi les autres mouvements notables figurent le NED25 (+0,55% à 895,91), le SPA35 (-0,42% à 12006), et l'ITA40 (-0,57% à 34585).

Les actions de Nvidia chutent de 2 % après que l'autorité chinoise de régulation des marchés a lancé une enquête antitrust sur la position dominante de l'entreprise sur le marché des puces d'intelligence artificielle. L'enquête se concentre sur les pratiques monopolistiques potentielles, les revenus chinois représentant 15 % des bénéfices de Nvidia au troisième trimestre.

Apollo Global Management et Workday devraient rejoindre le S&P 500, remplaçant Qorvo et Amentum Holdings. Mondelez étudie la possibilité d'acquérir Hershey, ce qui pourrait donner naissance à un géant de l'alimentation pesant 50 milliards de dollars.

Les données économiques européennes sont décevantes, la confiance des investisseurs Sentix tombant à -17,5 contre -12,3 attendu, soulignant la faiblesse persistante. La confiance des consommateurs suisses s'améliore, passant de 47,4 à 49,4.

Les matières premières énergétiques progressent avec NATGAS en tête (+3,77% à 3,197), suivi par GASOLINE (+2,75% à 195,37) et OIL.WTI (+2,11% à 68,59). Les métaux précieux progressent également : ARGENT (+3,07% à 31,922), PALLADIUM (+2,57% à 971,4), OR (+1,16% à 2662,44).s

Le dollar reste stable tandis que les rendements du Trésor augmentent de 4 points de base à 4,19%. L'EUR/USD est stable à 1,0571, le GBP/USD gagne 0,3% à 1,2776, et l'USD/JPY grimpe de 0,8% à 151,27.

Les crypto-monnaies sont sous pression, le bitcoin chutant de 2,6 % à 97 525 $ et l'Ethereum de 3,8 % à 3 841 $. MicroStrategy annonce l'achat de 2,1 milliards de dollars supplémentaires de bitcoins.

Le marché se concentre sur les données de l'IPC de mercredi, avec une inflation de base attendue à +0,3% MoM et +3,3% YoY. Les marchés évaluent à 85,8% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en décembre.

