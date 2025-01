Résumé quotidien : Les marchés s'effondrent après des résultats positifs du NFP

Le rapport sur l'emploi de décembre a choqué les marchés, avec 256 000 nouveaux emplois, dépassant de loin les attentes de 164 000. Cela a déclenché une chute généralisée des marchés, les investisseurs ayant rapidement recalibré les attentes en matière de réduction des taux de la Fed.

Les indices boursiers américains enregistrent de fortes baisses. Le S&P 500 perd 1,3 %, le Dow Jones est en baisse de 1,3 %, le Nasdaq 100 recule de 1,2 % et le Russell 2000 est en tête des baisses avec un recul de plus de 2,3 %.

Les données de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs ont montré des divergences inquiétantes, les conditions actuelles s'améliorant mais les prévisions d'inflation augmentant à 3,3 % pour les perspectives à 1 an et à 5 ans, ce qui suggère une anxiété croissante concernant les pressions futures sur les prix.

Les prix du pétrole ont dépassé les 80 dollars le baril à la suite d'informations faisant état de sanctions américaines imminentes visant le secteur pétrolier russe, y compris environ 180 pétroliers et les principales sociétés Gazprom Neft et Surgutneftgas. Les prévisions de temps froid aux États-Unis et en Europe ont soutenu les prix de l'énergie.

Le gouverneur de la Fed, M. Goolsbee, s'est montré optimiste quant à l'évolution de l'inflation, notant que le taux à six mois était de 1,9 % et suggérant que les taux pourraient être « un peu plus bas » d'ici 12 à 18 mois. Il s'est toutefois inquiété de l'impact potentiel des tarifs douaniers sur les prix.

Les actions de Delta Air Lines ont grimpé de 9,35 % après avoir prévu le meilleur exercice financier de son histoire, avec une croissance des recettes de 7 à 9 % au premier trimestre et un flux de trésorerie disponible de plus de 4 milliards de dollars pour 2025. L'accent mis par le transporteur sur les offres de primes continue de stimuler la croissance.

Les inquiétudes suscitées par les incendies de forêt en Californie ont provoqué une forte chute du secteur de l'assurance, Mercury General chutant de 20 %. J.P. Morgan estime que les pertes assurées pourraient dépasser 20 milliards de dollars, tandis que les dommages économiques totaux devraient se situer entre 135 et 150 milliards de dollars.

Le marché canadien des swaps estime à 53 % la probabilité d'une baisse des taux de la Banque du Canada en janvier, contre 71 % auparavant, après la publication de données sur l'emploi plus favorables que prévu. Le taux de chômage s'est établi à 6,7 % contre 6,9 % prévu et 6,8 % précédemment.

La Cour suprême a indiqué qu'elle soutiendrait probablement l'interdiction de TikTok lors de l'audience d'aujourd'hui, Bloomberg Intelligence donnant à la plateforme seulement 30 % de chances d'empêcher l'application de la loi. La décision pourrait bénéficier de manière significative aux concurrents Meta, Snap et YouTube.

Les actions de Nvidia ont chuté de 2,45 % après s'être fermement opposées aux nouvelles restrictions à l'exportation de puces, bien que la société ait annoncé un partenariat stratégique en matière d'IA avec Hyundai. Les actions du constructeur automobile coréen ont augmenté de 6,1 % à la suite de cette nouvelle.

Sur les marchés européens, les données du NFP ont également eu un impact sur les plus grands indices, entraînant des baisses dans la dernière partie de la session. Le SMI suisse a mené les baisses avec plus de -1,1%, le CAC40 a perdu -0,8%, le DAX a baissé de -0,5%, le FTSE 100 a diminué de presque -0,9% et l'IT40 a perdu -0,6%.

Sur le marché des changes, le dollar américain a été la monnaie la plus forte, s'appréciant de près de 0,5 % par rapport à un panier de devises. D'un autre côté, la livre sterling a perdu le plus, reculant de 0,8 %. Le dollar néo-zélandais a perdu -0,7 % et l'euro a reculé de -0,6 %

Les crypto-monnaies se remettent des pertes subies récemment. Le bitcoin a gagné 2,6 %, s'échangeant à 94 700 $, tandis que l'ethereum a augmenté de 1,9 % pour atteindre 3 281 $.

