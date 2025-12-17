Résumé quotidien: Les semi-conducteurs mènent la vague de ventes, tandis que le platine et l’argent atteignent des niveaux records historiques🚀

Au cours de la séance au comptant d’aujourd’hui, les valeurs technologiques — en particulier les semi-conducteurs — ont de nouveau occupé le devant de la scène. Les principaux indices américains évoluent en baisse : l’US500 recule de 0,65 %, l’US100 chute de 1,16 % et l’US2000 perd 0,40 %.

Les plus fortes baisses concernent des valeurs technologiques populaires, notamment celles liées au secteur de l’IA — Oracle (-5,5 %), Broadcom (-5,9 %), Nvidia (-3,3 %), ASML (-4,8 %) et Alphabet (-2,2 %).

L’indice du dollar américain progresse de 0,10 %. L’EURUSD est stable à 1,17. À l’inverse, le JPY, la GBP et l’AUD sont en retrait.

Les incertitudes géopolitiques et économiques persistantes continuent de soutenir les métaux précieux. L’or gagne 1,00 % à 4 345 USD. L’argent atteint de nouveaux records historiques, bondissant de 4,80 % à 66,80 USD. Le palladium progresse de 2,40 % à 1 613 USD et le platine grimpe de 3,66 % à 1 900 USD — également un record historique. Le platine affiche désormais une hausse de 113 % sur un an.

La menace d’un blocus naval vénézuélien et de nouvelles sanctions contre la Russie alimente un rebond du pétrole depuis des plus bas proches de cinq ans. Le brut progresse de 2 % après l’annonce par Trump de projets de blocus naval du Venezuela et de nouvelles sanctions contre la « flotte fantôme » russe. L’évolution des prix dépend désormais de la réponse de Poutine à la proposition de paix de Berlin — un rejet du plan pourrait déclencher des restrictions américaines immédiates.

L’ambitieux projet de centre de données IA d’Oracle, d’un montant de 10 milliards de dollars dans le Michigan, est remis en question après l’échec des discussions de financement avec son partenaire clé Blue Owl Capital. Blue Owl — qui avait financé les plus grands projets de centres de données d’Oracle aux États-Unis — s’est retiré après que les prêteurs ont exigé des conditions plus strictes sur les baux et la dette.

Micron (MU.US) publiera ses résultats après la clôture. Les investisseurs considèrent cette publication comme un indicateur clé de la demande en semi-conducteurs liée à l’IA. En tant que fournisseur de mémoire pour les serveurs de Nvidia, Micron se trouve au cœur de la vague de demande. Les perspectives (guidance) seront particulièrement surveillées.

Lennar (LEN.US), l’un des plus grands constructeurs de logements aux États-Unis, a publié des résultats du quatrième trimestre fiscal 2025 qui ont quelque peu déçu les investisseurs. Malgré des ventes toujours solides, le bénéfice est ressorti en dessous des attentes, et les perspectives de l’entreprise suggèrent un nouveau ralentissement de la croissance des profits au trimestre prochain.

Variation des stocks de brut : −1,27 million de barils (prévision : −2,2 millions ; précédent : −1,81 million). Ces données dressent un tableau contrasté du marché des carburants, signalant des tensions persistantes sur l’offre d’essence, parallèlement à une baisse modérée des stocks de brut.

IPC final de la zone euro pour novembre : +2,1 % contre +2,2 % en estimation préliminaire. Attendu : +2,2 % en glissement annuel. L’EURUSD a d’abord reculé après la publication en raison d’un IPC et de données sur les coûts de l’emploi relativement faibles, mais le mouvement initial a été rapidement effacé.

Les cryptomonnaies, qui avaient initialement résisté à la vague de ventes, ont fini par suivre Wall Street à la baisse. Le bitcoin est brièvement monté à 92 000 USD, mais recule désormais de 1,50 % à 86 600 USD. L’ethereum chute de 3,65 % à 2 850 USD. La capitalisation des autres altcoins diminue de 2,20 % à 820 milliards USD.

