Résumé quotidien : les technologies américaines en tête ; le palladium bondit en raison de sanctions potentielles ; Tesla s'envole

Les marchés américains montrent une certaine résilience, avec l'indice technologique US100 (Nasdaq) en tête, en hausse de +0,47 %, tandis que les indices plus petits comme l'US2000 et l'US500 restent modestement positifs, malgré la baisse de la semaine dernière.

On observe une force généralisée à travers les principaux indices européens, avec l'indice néerlandais NED25 en tête (+0,68 %), suivi de l'indice allemand DE40 et de l'indice paneuropéen EU50, en hausse respective de 0,49 % et 0,39 %.

Les performances sont contrastées en Asie, avec une hausse de 0,39 % de l'indice japonais JP225, tandis que les indices chinois subissent une pression, comme en témoigne la baisse de 0,80 % du CH50cash et celle de 0,72 % du CHN.cash.

Les représentants de la Banque centrale européenne (BCE) réitèrent leur approche prudente en matière de politique monétaire, tempérant ainsi les attentes croissantes de baisse des taux suite aux déclarations plus conciliantes de Christine Lagarde. Selon Makhlouf de la BCE, la banque aura besoin de données solides pour envisager des réductions de taux significatives. Philip Lane, économiste en chef de la BCE, voit quant à lui des perspectives de croissance prometteuses dans la zone euro.

Le PMI flash composite du Royaume-Uni pour octobre est ressorti à 51,7, contre 52,5 attendu et 52,6 le mois précédent. Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont atteint 227 000, contre 242 000 prévues et 242 000 la semaine précédente.

L'activité économique américaine continue de croître à un rythme soutenu, avec un PMI composite flash de S&P Global atteignant 54,3, contre 54,0 en septembre, dépassant les attentes du marché fixées à 53,8, signalant une expansion continue du secteur privé. Les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont également légèrement dépassé les attentes, atteignant 0,738 million contre 0,72 million prévu.

Les prix du palladium grimpent de plus de 9,5 % aujourd'hui, après que les États-Unis ont demandé à leurs alliés du G7 d'envisager des sanctions sur le palladium et le titane russes. La demande pour ce métal est également soutenue par son statut de valeur refuge et une année exceptionnelle pour les métaux précieux, notamment l'or et l'argent. La société russe Nornickel représente près de 40 % de la production mondiale de palladium, donc d'éventuelles sanctions pourraient fortement perturber le marché, entraînant une hausse des prix.

Les actions de Lam Research (LAM.US), une entreprise de services et équipements pour la fabrication de semi-conducteurs, et de UPS (UPS.US), la plus grande société de logistique américaine, gagnent près de 6 % aujourd'hui.

Les résultats du troisième trimestre de Tesla ont dépassé les attentes de Wall Street dans plusieurs domaines cruciaux, entraînant une hausse de plus de 20 % de l'action aujourd'hui.

Les stocks de gaz naturel ont augmenté de 80 milliards de pieds cubes la semaine dernière, au-dessus des 65 milliards attendus et des 76 milliards de la semaine précédente. Le gaz naturel est actuellement en hausse de 1,2 %.

Le dollar américain connaît un fort rebond après des données solides sur le PMI et le marché immobilier, refroidissant les attentes de baisse des taux d'intérêt. Le USDJPY baisse de 0,7 %, tandis que l'euro gagne 0,35 % face au dollar et que la paire GBPUSD bondit encore plus (+0,45 %).

Le marché des cryptomonnaies voit des gains stables. Le Bitcoin récupère toutes ses pertes d'hier en ajoutant 1,9 %, l'Ethereum progresse de 0,54 %, le Dogecoin augmente de 1,58 % et le Solana gagne 2,6 %.