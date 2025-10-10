Résumé quotidien : les tensions entre les États-Unis et la Chine déclenchent la plus forte vague de ventes depuis le « jour de la libération » ✂️

Points clés Plus forte chute de Wall Street depuis avril

Géopolitique et données macroéconomiques au centre de l'attention

Chute des cryptomonnaies, flambée de l'argent

Les indices américains connaissent leur plus forte chute depuis le 4 avril. Cette baisse a été déclenchée par une publication de Donald Trump sur TruthSocial, suivie par des informations faisant état de licenciements de fonctionnaires fédéraux.

Au moment où nous écrivons ces lignes, l'indice US500 est en baisse de 2,00 %, l'indice US100 recule de 2,70 % et l'indice US2000 perd 2,40 %. Le dollar américain est également sous pression, l'indice USDIDX reculant de 0,40 %.

Les actions américaines ont inversé leurs gains antérieurs aujourd'hui après que Donald Trump ait publié un message sur TruthSocial mettant en garde contre l'escalade des tensions commerciales avec la Chine et la réintroduction potentielle de droits de douane élevés. En réponse, Pékin a envoyé des lettres à des pays du monde entier, annonçant son intention de mettre en place des contrôles étendus sur les exportations de métaux rares et d'autres matières premières essentielles.

La Maison Blanche a commencé à licencier à grande échelle des employés fédéraux en raison de la fermeture actuelle du gouvernement. Le directeur du budget, Russ Vought, a confirmé que les réductions de personnel avaient officiellement commencé.

Christopher Waller, membre de la Fed, a réaffirmé que la pression inflationniste exercée par les droits de douane était probablement temporaire, soulignant l'importance des prochaines données sur l'inflation (IPC) pour les futures décisions de politique monétaire. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a annoncé que le rapport sur l'IPC serait reporté au 24 octobre , tandis que toutes les autres données macroéconomiques resteraient suspendues jusqu'à la reprise des activités normales du gouvernement.

, tandis que toutes les autres données macroéconomiques resteraient suspendues jusqu'à la reprise des activités normales du gouvernement. Le rapport d'octobre de l'université du Michigan montre une baisse des anticipations d'inflation à un an à 4,6 %, une confiance des consommateurs stable à 55 et une amélioration de l'indice des conditions économiques actuelles à 61.

Les commentaires des membres de la BCE suggèrent que la politique monétaire reste stable et que les taux d'intérêt seront maintenus à des niveaux neutres, l'objectif d'inflation ayant été atteint.

En septembre, le marché du travail canadien a créé la surprise en enregistrant 60 000 nouveaux emplois , soit une augmentation de 0,3 %. Le taux de chômage est resté stable à 7,1 % et le taux d'activité a légèrement augmenté pour atteindre 65,2 % .

, soit une augmentation de 0,3 %. Le taux de chômage est resté stable à et le taux d'activité a légèrement augmenté pour atteindre . L'inflation annuelle en Norvège s'est établie à 3,6 % en septembre, dépassant à la fois les prévisions ( 3,5 % ) et le chiffre précédent.

en septembre, dépassant à la fois les prévisions ( ) et le chiffre précédent. La production industrielle italienne a chuté de manière inattendue de 2,4 % en glissement mensuel en septembre, soit une baisse nettement plus importante que celle prévue de 0,4 %.

Les prix du pétrole ont baissé de près de 4 % vendredi, atteignant leur plus bas niveau depuis mai, principalement en raison de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui a atténué le risque géopolitique et les craintes de perturbations de l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient.

L'argent est en hausse de près de 2 %, tentant de clôturer la séance au-dessus du niveau clé de 50 dollars l'once.

Les cryptomonnaies sont en baisse, à l'instar du marché dans son ensemble. Le bitcoin a perdu plus de 3,00 %, passant sous la barre des 118 000 dollars, tandis que l'Ethereum a reculé de 6,10 %. Le reste du marché des altcoins perd 2,40 %.

