Résumé quotidien : L'Europe progresse grâce aux espoirs de paix, les données sur l'emploi et la baisse des taux de la BoE sont mitigées

Les marchés américains ont affiché des performances mitigées, l'US1000 gagnant 0,23% à 21 818,43 et l'US500 progressant de 0,17% à 6 099,5, tandis que l'US2000 reculait de 0,17%. Les demandes initiales d'allocations chômage ont été plus élevées que prévu (219 000 contre 214 000), ce qui laisse présager un assouplissement du marché du travail.

Les indices européens se sont redressés après le traité de paix potentiel en Ukraine. L'ATX autrichien a mené les gains (+3,3 %), suivi par le WIG20 polonais (+2,7 %). Le DAX allemand prolonge l'ATH, avec une hausse de 1,47 %. Le CAC40 français a progressé pour la quatrième journée consécutive, également de 1,47%. Le FTSE 100 britannique a gagné 1,21%.

Première baisse de taux de la Banque d'Angleterre depuis la pandémie, abaissant les taux de 25 points de base à 4,5 %. Cependant, la BoE a considérablement réduit les prévisions de croissance du Royaume-Uni de 1,5 % à 0,75 % et a mis en garde contre un pic d'inflation de 3,7 % pendant l'été.

Les actions de Ralph Lauren ont bondi de 13 % pour atteindre un record historique de 289,33 $ après avoir dépassé les attentes pour le troisième trimestre avec une croissance des ventes de 11 % et avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. La société a annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour la saison des achats de Noël, avec des ventes de magasins comparables en hausse de 12 %.

Les matières premières ont connu des évolutions divergentes, les métaux précieux s'affaiblissant tandis que les métaux industriels se renforçaient. L'or a baissé de 0,55% à 2 851,19 dollars et le palladium a chuté de 1,54% à 972,2 dollars, tandis que le nickel a bondi de 2,22% à 15 804 dollars et le zinc a gagné 1,22% à 2 820 dollars.

Les contrats à terme sur le blé ont atteint leur plus haut niveau depuis trois mois alors qu'une grave sécheresse touche 45 États américains et que la NOAA annonce des conditions de croissance difficiles. L'analyse suggère une augmentation potentielle des prix de 34 % si les exportations russes chutent de 50 %, avec une pression supplémentaire due à d'éventuelles perturbations des exportations ukrainiennes.

Les données économiques allemandes ont surpris à la hausse avec des commandes d'usine en hausse de 6,9 % d'un mois sur l'autre, contre une prévision de 1,9 %, bien qu'elles soient en grande partie dues à des commandes ponctuelles à grande échelle dans le domaine des équipements de transport. Les chiffres annuels montrent toujours une baisse de 3,0 % de l'ensemble des commandes pour 2024.

Sur le marché des changes, le yen se renforce le plus significativement parmi les devises du G10 (EURJPY : -0,8 %, USDJPY : -0,7 %, GBPJPYL : -1,1 %). Le dollar américain voit peu de changement par rapport aux sessions précédentes, très volatiles (USDIDX : +0,08%), tandis que la livre sterling perd le plus de terrain alors que les traders parient sur des baisses de taux d'intérêt supplémentaires de 59 points de base cette année (GBPUSD : -0,05%, GBPJPY : -1,1%).

Les crypto-monnaies clôturent les sessions dans le rouge, avec une large tendance baissière visible sur le marché. Le Bitcoin a connu relativement peu de changements (-0,03%), tandis que le Chainlink (-2,6%), l'Ethereum (-2,2%) et le Ripple (-2,85%) enregistrent des pertes plus considérables

Trump Media a annoncé son intention de lancer six nouveaux produits d'investissement, dont des ETF sur le bitcoin et le secteur de l'énergie, en partenariat avec Charles Schwab pour des comptes gérés séparément. Le conseil d'administration de la société a approuvé des investissements à hauteur de 250 millions de dollars pour la nouvelle marque de services financiers Truth.Fi.

