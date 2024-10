Résumé quotidien : l’USD/JPY progresse de 1 % grâce à la force du dollar américain 💵 Wall Street efface ses gains initiaux

L'indice Hang Seng de la Chine n’a pas réussi à reproduire les gains d'hier, et les contrats à terme sur indices chinois ont connu aujourd'hui une correction d'environ 3 %, influencée par des signaux accommodants de la Banque populaire de Chine (PBoC). Les indices européens, le CAC 40 et le FTSE, affichent des baisses proches de 0,5 %, tandis que le DAX recule légèrement. En revanche, le WIG20 progresse de 0,4 %, porté par les actions de Dino, qui ont gagné plus de 5 %.

Aujourd'hui, l'attention du marché des changes est principalement tournée vers le dollar, qui connaît un renforcement considérable. L'indice USDIDX enregistre une hausse d'environ 0,7 %, tandis que l'EUR/USD a rapidement chuté des maxima locaux proches de 1,12 à environ 1,113, perdant ainsi 0,4 %. Les rendements des obligations à 10 ans ont augmenté d'environ 4 points de base pour atteindre 3,77 %. Malgré cela, l'or affiche une progression de 0,2 %.

Après une ouverture plutôt positive du marché boursier américain, un refroidissement du sentiment se fait sentir. Nvidia a effacé une partie de sa croissance et affiche désormais une hausse de 2 %, tandis que l'US100 (Nasdaq) reste stable et que l'US30 (Dow Jones) perd 0,6 %, principalement à cause d'une chute de près de 5 % des actions de la société pharmaceutique Amgen.

Les actions d'Apple enregistrent une baisse de près de 1 % après que les données d'août aient révélé une faible demande en Chine. New Street a annoncé s'attendre à une déception négative d'environ 10 % concernant les expéditions d'iPhone cette année (215 millions d'expéditions attendues, 10 % en dessous du consensus) ; toutefois, elle a maintenu son objectif de 225 dollars par action.

Depuis l'annonce de la réouverture de la centrale nucléaire de Three Mile Island, qui fournira de l'énergie aux centres de données de Microsoft, un intérêt spéculatif s'est manifesté parmi les entreprises liées à l'uranium, avec Denison Mines enregistrant une hausse de près de 6 % suite à une upgrade de BMO Capital.

Les données sur les ventes de logements neufs aux États-Unis se sont révélées légèrement supérieures aux prévisions. Pour le mois d'août, les ventes de maisons s'élèvent à 716 000 unités (attentes : 699 000 ; précédent : 751 000). Le taux de croissance a été de -4,7 % par rapport au mois précédent (précédent : 10,3 %). Des données antérieures ont montré une augmentation de 11 % des demandes de prêts hypothécaires sur une base hebdomadaire, après une hausse de 14,2 % la semaine précédente.

Selon l'administration américaine, le risque d'une escalade complète au Moyen-Orient demeure ; les déclarations de Biden le suggèrent, et Anthony Blinken a indiqué que la situation pourrait rapidement dégénérer. Hier, le Hezbollah a de nouveau tiré des roquettes sur Israël. Toutefois, le pétrole a reculé sur fond de "désescalade" des tensions en Libye.

Les inventaires selon l'EIA ont montré une baisse plus forte que prévu des stocks. Il y a eu une diminution des stocks, ainsi qu'une baisse du taux d'utilisation de la capacité de raffinage, tandis que la demande de carburant augmente. Cependant, le Brent a perdu plus de 2,3 %.

Changements dans les inventaires du Brent : Inventaires de Brent : -4,47 millions de barils (prévu : -1,43 million de barils ; précédent : -1,63 million de barils) Inventaires d'essence : -1,5 million de barils (prévu : +0,2 million de barils ; précédent : +0,069 million de barils) Stocks de distillats : -2,2 millions de barils (prévu : -1,2 million de barils ; précédent : +0,125 million de barils)

Le président russe Poutine a indiqué aujourd'hui que la Russie envisagerait une réponse nucléaire même à une attaque conventionnelle sur son territoire par un État non doté d'armes nucléaires, mais soutenu par un État ou un groupe d'États nucléaires. Il a souligné que les nouvelles réalités géopolitiques modifieraient la "doctrine nucléaire" de la Russie.

Parmi les matières agricoles, on observe une forte chute de près de 1,7 % des contrats à terme sur le coton, tandis que les sentiments autour du blé, du soja, du café et du sucre restent solides, les céréales enregistrant des gains de l'ordre de 1 à 1,5 %.

Malgré des commentaires positifs d'analystes de QCP Capital, le sentiment autour des cryptomonnaies demeure mitigé. Le Bitcoin glisse à 63 500 dollars, malgré des signaux accommodants de la Chine, où la PBoC a annoncé des baisses de taux, ce qui pourrait stimuler l'intérêt pour le Bitcoin et les ETF cotés à Hong Kong. The US dollar dominates today's currency market session, but despite that gold gains almost 0.2% today. Source: xStation5

