Résumé quotidien : rebond du Bitcoin ; le NATGAS chute de plus de 5 %

La séance d’aujourd’hui a été marquée par des gains sur la plupart des indices européens. Le CAC 40, le DAX, l'IT40 et le Stoxx Europe 600 affichent tous une hausse d'environ 0,9 %.

Les actions Apple ont perdu de la valeur après la publication de l'Apple Event, durant lequel les derniers produits de la société, dont l'iPhone 16, ont été présentés. Cependant, c'est après cette présentation que les actions ont inversé leurs gains initiaux, ce qui pourrait indiquer que le nouveau téléphone ne répond pas aux attentes des investisseurs.

Les indices américains enregistrent des hausses plus marquées. Le S&P 500 gagne environ 1,1 %, le Nasdaq 100 progresse de 1,2 % et le Dow Jones enregistre une augmentation de plus de 1,2 %.

Summit Therapeutics bondit de plus de 57 % après la publication des résultats de la phase III de l'essai clinique sur un traitement contre le cancer du poumon. Les actions des compagnies d'assurance subissent un recul aujourd'hui, après que l'administration Biden a étendu les exigences des plans de santé pour inclure les troubles de santé mentale. CVS Health perd plus de 2 % tandis que Humana recule de plus de 4 %.

Les actions de Kering chutent de 2,9 % après que la société de luxe a été dégradée par les analystes de Barclays et RBC. De plus, Barclays a également abaissé sa recommandation sur Burberry (-5,1 %), réduisant ses perspectives pour l'ensemble du secteur. Les analystes adoptent une vision plus prudente, estimant que la faiblesse du marché du luxe en Chine est structurelle plutôt que conjoncturelle.

Les rendements des obligations d'État américaines à 10 ans diminuent à 3,7 %. Les rendements des obligations d'État allemandes à 10 ans baissent également, autour de 2,168 % actuellement. Le marché de la dette japonaise enregistre la plus forte augmentation des rendements, avec une hausse à 0,901 % pour les obligations d'État à 10 ans, en progression de 5,5 %.

Les contrats à terme sur le cacao augmentent de plus de 4 % aujourd'hui, tandis que ceux sur le café progressent de 3,9 %.

Les métaux précieux sont en hausse aujourd'hui. L'or progresse de 0,2 %, l'argent de 1,2 %, et le palladium grimpe de plus de 3 %.

Le NATGAS chute de plus de 5 % aujourd'hui. Selon Bloomberg, la trajectoire de la tempête tropicale Francine pourrait traverser des concessions fédérales qui produisent environ 124,8k barils de pétrole par jour et 298,2 millions de pieds cubes par jour de gaz.

La couronne norvégienne est la monnaie la plus faible parmi les devises du G10, perdant plus de 1 % face à un panier de devises. La couronne suédoise (-0,6 %) et le franc suisse (-0,6 %) sont également en baisse. Le dollar américain est le grand gagnant, progressant de 0,3 %.

Nous assistons aujourd'hui à un rebond significatif sur le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin gagne près de 4 % et repasse au-dessus de 56 000 $. En revanche, l'Ethereum recule de 2,7 %.

