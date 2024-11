Résumé quotidien : Séance mitigée à Wall Street avant les élections, les matières premières bondissent grâce à l'OPEP

Avant le jour de l'élection, le sentiment à Wall Street est plutôt mitigé. Le Russell 2000 se montre solide et gagne 0,77 %, tandis que le Dow Jones passe la séance dans le rouge (-0,5 %). Le Nasdaq et le S&P 500 oscillent entre gains et pertes, se négociant tous deux à la baisse pour le moment (-0,05 % et -0,12 % respectivement).

Les indices européens ont clôturé dans le rouge avant les élections américaines. Le DAX allemand perd 0,56 %, le CAC40 français recule de 0,5 %, le FTSE MIB italien est en baisse de 0,4 % et l'IBX35 espagnol se rétracte de 0,3 %. Les exceptions sur le marché boursier européen comprennent le FTSE 100 britannique, qui rebondit après une vente consécutive à l'annonce d'un nouveau budget, et le WIG20 polonais (+2,15 %).

Les données PMI manufacturières dans les pays de la zone euro ont connu une amélioration par rapport aux estimations initiales (46 pour l'ensemble de la zone euro, prévisions : 45,9 ; précédentes : 45,9), bien que pour la majorité des lectures le secteur soit resté dans la zone de contraction (sous la barre des 50). Néanmoins, l'amélioration de l'activité économique dans le secteur manufacturier a contribué à la force de l'euro, qui a enregistré des gains significatifs par rapport au dollar.

Les données sur les biens durables aux États-Unis ont été légèrement plus élevées que prévu (+0,5 % MoM, prévisions : 0,4 %, précédentes : 0,5 %).

Berkshire Hathaway a poursuivi la réduction significative de ses positions dans Apple au troisième trimestre, en vendant environ 100 millions d'actions.

Nvidia sera ajoutée à l'indice Dow Jones des valeurs industrielles le 8 novembre.

Les investisseurs ont continué à parier sur une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt par la Fed lors de sa réunion de novembre jeudi.

Les matières premières énergétiques devraient connaître une bonne journée aujourd'hui, avec le gaz naturel en tête (+4,92%), tandis que le pétrole et le WTI sont en hausse de 3,06% et 3,22% respectivement.

Les prix du pétrole ont été principalement influencés par le report par l'OPEP de son augmentation très attendue de la production en décembre, concernant 2,2 millions de barils par jour.

Les métaux précieux ont baissé avec le palladium et l'argent platine (-2,70% et -1,13% respectivement). L'argent est légèrement plus élevé (+0,08%), tandis que l'or gagne 0,28% en raison de l'incertitude des élections.

Les récents sondages indiquent une course serrée entre Donald Trump et Kamala Harris, suggérant que le résultat de l'élection présidentielle américaine pourrait être retardé au-delà du calendrier prévu.

Malgré des entrées record dans les ETF Bitcoin, les crypto-monnaies subissent des pertes. Le bitcoin retombe à 67 683 $ (-1,83 %). L'Ethereum recule de 1,45% tandis que le Dogecoin gagne 6,64%.

Le CHF semble être la monnaie la plus forte aujourd'hui, avec des gains généralisés à travers le tableau, les investisseurs cherchant un refuge sûr. La SEK est particulièrement faible, en baisse contre la plupart des principales contreparties (-0,4 % à -0,6 %). L'USD affiche une performance mitigée mais généralement plus faible par rapport aux principales devises, perdant notamment du terrain par rapport au CHF et au CAD. Les monnaies européennes sont divisées, le CHF surperformant le CAD.

