Résumé quotidien : séance stable à Wall Street ; le pétrole bondit de 2,65% 🔔

Les indices nord-américains affichent des performances mitigées, les marchés mexicains et brésiliens enregistrant les plus fortes hausses, tandis que les indices américains montrent des tendances divergentes. Le MEXComp progresse de 0,64% à 50 889, et le BRAComp avance de 0,29% à 126 204.

Le US100 affiche des gains modestes de 0,11% à 21 232,67. Cependant, d'autres indices américains sont dans le rouge, avec le US500 en baisse de 0,04% à 6 059,5, le US30 reculant de 0,08% à 44 841, et le US2000 enregistrant la plus forte baisse de 0,68% à 2 428,0.

Les marchés européens sont majoritairement positifs, avec l’AUT20 en tête, en hausse de 1,26% à 3 549, suivi par le SPA35 qui progresse de 1,11% à 11 881. Parmi les autres hausses notables, on trouve l’ITA40 (+0,88% à 33 885), l’EU50 (+0,56% à 4 889,6), le DE40 (+0,49% à 20 058,1), le UK100 (+0,35% à 8 372,0) et le FRA40 (+0,17% à 7 264,7). Le NED25 affiche des gains minimaux de 0,08% à 892,28, tandis que le SUI20 (-0,14% à 11 830) et le W20 (-0,44% à 2 241,6) sont les seuls indices en baisse en Europe.

Un solide rapport sur l'emploi pourrait amener la Fed à adopter une position prudente concernant une baisse des taux d'intérêt. Les offres d'emploi pour le mois d’octobre se sont élevées à : 7,744 millions (réel), contre 7,510 millions (prévisions), et 7,372 millions (précédent).

L'inflation suisse pour le mois de novembre a répondu aux attentes des analystes. Le taux de croissance a atteint 0,7% en glissement annuel pour l'indice principal et 0,9% en termes de base.

Credo Technologies a gagné 47% après avoir annoncé une augmentation de 64% de son chiffre d'affaires annuel pour le FQ2 et émis des prévisions optimistes pour le FQ3. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 115 millions à 125 millions de dollars pour le FQ3, bien au-dessus du consensus de 86,04 millions de dollars, avec des marges brutes ajustées de 61% à 63%.

L'un des plus grands producteurs d'acier basés aux États-Unis, US Steel voit ses actions chuter de près de 8% aujourd'hui, après que Trump a réaffirmé ses intentions de stopper l’acquisition de la société par le géant japonais de l’acier, Nippon Steel.

Le pétrole progresse de plus de 2,3% aujourd'hui, alors que les marchés attendent la décision de l'OPEC+ prévue pour jeudi. Il est probable que l'OPEC+ prolonge les dernières réductions de production de pétrole jusqu’à la fin du premier trimestre de l'année prochaine.

Le yen japonais est l’une des devises les moins performantes parmi les G10 aujourd’hui, cependant, la paire USDJPY continue de lutter pour revenir au-dessus de la zone clé de 150,00 yens pour un dollar, qui, d’un point de vue technique, peut être considérée comme un point déterminant définissant la tendance globale de la paire.

Les marchés financiers sud-coréens font face à une pression significative après que la déclaration du président Yoon sur l’instauration de la loi martiale a déclenché une forte baisse du won coréen par rapport au dollar américain, poussant la banque centrale à préparer des mesures de stabilisation du marché.

L’or, avec d’autres métaux précieux, a légèrement rebondi. Aujourd'hui, l’or enregistre des gains de presque 0,25%, se négociant à 2 645 USD l'once. Des gains encore plus importants sont observés pour l'argent, qui progresse de 1,70%, se négociant à 30,90 USD l'once.

Les cryptomonnaies sont majoritairement en baisse aujourd’hui. Le Bitcoin perd 0,10%, se négociant à 95 700 USD, tandis qu'Ethereum a subi une vente plus importante de près de 2,00%, se négociant à 3 570 USD.

Dans la seconde moitié de la journée, l’intérêt pour les altcoins a commencé à se tourner vers des projets liés à l’écosystème Bitcoin. Des gains à deux chiffres peuvent être observés sur les projets Ordi et Sats. XRP et Hedera restent également parmi les plus grands gagnants.

