Résumé quotidien : suspense autour de NVIDIA

Avant la publication des résultats de NVIDIA, les contrats à terme sur l'indice S&P 500 progressent légèrement, d'environ 0,1 %. NVIDIA, acteur clé du marché, se négocie à un niveau proche de ses plus hauts historiques, sa capitalisation boursière représentant plus de 8 % de la valeur de l'indice. Le marché s'attend à des résultats solides, même si, en raison des restrictions à l'exportation vers la Chine, le sentiment reste prudent. Une volatilité accrue est attendue après la publication des résultats, ce qui pourrait avoir un impact sur les indices généraux.

L'indice GfK du sentiment des consommateurs en Allemagne a chuté à -23,6, un résultat pire que les prévisions des analystes. La principale cause est l'incertitude croissante liée à la situation du marché du travail.

En Suisse, l'indice ZEW des attentes a enregistré sa plus forte baisse depuis novembre 2022, atteignant -53,8. Ce résultat reflète une détérioration significative du sentiment économique en Suisse.

En Europe, l'indice DE40 a reculé de 0,4 %, marquant une nouvelle journée de faiblesse. Les indices ITA40, EU50 et UK100 ont également reculé, respectivement de 1,03 %, 0,22 % et 0,48 %. L'incertitude politique en France, liée à un éventuel vote de défiance et à des retards budgétaires, pèse davantage sur les marchés.

Les indices chinois ont reculé, HK.cash perdant 2 % et s'éloignant de ses plus hauts niveaux depuis 10 ans, dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la spéculation excessive et d'éventuelles mesures réglementaires. Sinolink Securities a resserré les conditions du marché en augmentant les exigences de marge à 100 % pour les nouveaux contrats afin de limiter les risques de surchauffe.

Des signes de FOMO (Fear of Missing Out, ou peur de passer à côté) apparaissent sur le marché, avec une augmentation de 71 % en glissement annuel des nouveaux comptes de courtage en juillet et des volumes de transactions sur les bourses continentales atteignant 3 100 milliards de yuans. En conséquence, certains ETF ont introduit des limites de souscription quotidiennes, pouvant aller jusqu'à 100 yuans.

Les autorités de Pékin poursuivent leurs mesures de refroidissement, imposant des restrictions sur les ventes à découvert et augmentant les exigences en matière de garanties, à l'instar des mesures prises en 2023-2024.

Le marché boursier polonais connaît une forte baisse, effaçant tous les gains réalisés depuis le début de l'année.

Les résultats de la Banque Royale du Canada ont largement dépassé les attentes des analystes, ce qui a entraîné une réaction positive du marché. La banque a enregistré une forte croissance de ses bénéfices, grâce à la baisse des provisions pour pertes sur prêts et aux solides performances des segments de la gestion de patrimoine et des marchés de capitaux. Les revenus des marchés de capitaux ont augmenté de 13 % et ceux de la gestion de patrimoine de 15 % par rapport à l'année précédente. Le segment des marchés mondiaux s'est encore plus distingué, affichant une augmentation de 37 % de ses revenus au troisième trimestre, alimentée par la volatilité des marchés.

Les stocks de pétrole brut ont diminué de 2,4 millions de barils, alors que la baisse attendue était de 2,0 millions de barils. Les stocks d'essence ont diminué de 1,2 million de barils, alors qu'une baisse de 2,5 millions de barils était prévue. Les stocks de distillats ont diminué de 1,786 million de barils, contrairement à l'augmentation attendue de 1,1 million de barils. Malgré une baisse de 2 points de pourcentage de l'utilisation des raffineries par rapport à la semaine précédente, les stocks continuent de diminuer. À la suite de la publication de ces données, les prix du pétrole ont continué de rebondir, approchant les 64 dollars le baril.

Le bitcoin est en hausse aujourd'hui, atteignant environ 112 277 dollars. L'ethereum est également en hausse, s'échangeant autour de 4 627 dollars. Les deux cryptomonnaies reflètent un sentiment positif.

Les contrats à terme sur le gaz naturel ont gagné 2 % aujourd'hui après la publication des dernières prévisions météorologiques.

