Le dollar est la devise la plus faible du jour.

Trump annonce un tarif global de 10% après la décision de la Cour suprême.

Trump annonce un tarif global de 10% après la décision de la Cour suprême.

Wall Street progresse malgré l’incertitude juridique.

Argent +5% (au-dessus de 82,7$), or +1,4% (>5 000$).

PMI US décevants, croissance affaiblie par le shutdown.

PMI zone euro en amélioration (51,9).

⚖️ Trump contre-attaque après la décision de la Cour suprême La fin de semaine a été marquée par une montée des tensions suite à la décision de la Cour suprême invalidant une partie des tarifs imposés sous l’IEEPA. Lors d’une conférence de presse, Donald Trump a indiqué que : Une nouvelle taxe globale de 10% serait envisagée.

Les sections 232 (sécurité nationale) et 301 (commerce déloyal) restent pleinement en vigueur.

L’administration utilisera “d’autres alternatives” pour maintenir la pression commerciale. En clair : la politique protectionniste ne ralentit pas, elle change simplement de base juridique. 📈 Wall Street monte… mais le dollar chute Malgré l’annonce de nouveaux tarifs potentiels, les marchés actions américains progressent. Pourquoi ? Les investisseurs semblent considérer que l’impact juridique limite le champ d’application immédiat.

Une partie des tarifs précédents étant invalidée, les marges des entreprises importatrices pourraient s’améliorer. Cependant, le dollar américain est la devise la plus faible aujourd’hui, signe que : Les marchés anticipent une pression budgétaire accrue.

L’incertitude juridique et commerciale affaiblit la confiance. L’AUD (dollar australien) figure parmi les meilleures performances. 🇺🇸 Croissance US : choc politique plus que stagnation ? Le PIB T4 2025 a chuté de 4,4% à 1,4%, renforçant les craintes de stagflation. Mais l’analyse détaillée montre que : Le ralentissement est largement lié au shutdown historique .

La consommation et l’investissement restent solides.

L’adoption de l’IA continue d’attirer des flux de capitaux. Le problème est donc davantage politique que structurel. 📊 PMI décevants : signal trompeur ? Les PMI américains ont déçu, alimentant le scénario “croissance faible + inflation persistante”. Cependant : L’impact du shutdown fausse en partie les données.

La dynamique du secteur privé ne montre pas de contraction généralisée. Le tableau global est plus nuancé que les titres alarmistes ne le suggèrent. 🥇 Métaux précieux : les actifs refuge dominent Le contexte géopolitique (Iran, tensions US–Israël, guerre en Ukraine) continue de soutenir les actifs tangibles. Argent +5% , franchissant 82,7$.

Or +1,4%, solidement installé au-dessus de 5 000$. La cassure technique sur l’argent renforce la dynamique haussière, tandis que l’or confirme son statut de valeur refuge. 🇪🇺 Europe : dynamique plus constructive Le PMI composite de la zone euro atteint 51,9, plus haut en trois mois. Manufacturing : 50,8 (plus haut en 44 mois).

Nouvelles commandes en hausse.

Optimisme en progression malgré des coûts élevés. Cette amélioration contraste avec les incertitudes américaines. 👗 Moncler : luxe en pleine forme Moncler s’envole de 13% après des résultats largement supérieurs aux attentes : Revenus : 3,13 milliards €

Dividende : 1,40 €

Croissance en Asie : +11% Le secteur du luxe (LVMH, Hermès) bénéficie d’un regain de confiance. 🎯 Conclusion La semaine se termine dans un environnement paradoxal : Protectionnisme renforcé, mais marchés actions résilients.

Croissance US ralentie, mais secteur privé solide.

Dollar faible, métaux en forte hausse. La combinaison de tensions commerciales, risques géopolitiques et inflation persistante maintient un climat de volatilité élevée. La semaine prochaine dépendra : Des détails juridiques sur les nouveaux tarifs.

De l’évolution des taux longs américains.

De la capacité de la Fed à gérer le dilemme inflation/croissance. ❓ FAQ Pourquoi Wall Street monte malgré les nouveaux tarifs ?

Les investisseurs anticipent un impact juridique limité à court terme. Le dollar est-il affaibli durablement ?

Pour l’instant, il est sous pression en raison de l’incertitude budgétaire et commerciale. Sommes-nous en stagflation ?

Les données sont biaisées par le shutdown ; le secteur privé reste résilient. Pourquoi l’argent surperforme-t-il ?

Cassure technique + demande refuge + tensions géopolitiques. L’Europe est-elle en meilleure position ?

Les PMI indiquent une amélioration conjoncturelle plus stable que celle des États-Unis.

