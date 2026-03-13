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Wall Street a fortement reculé, avec une baisse de 1.6% du Dow Jones, de 1.5% du S&P 500 et de 1.8% du Nasdaq.
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Les tensions au Moyen-Orient continuent de peser sur le sentiment de marché, malgré les déclarations américaines sur l’affaiblissement de l’arsenal iranien.
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Le pétrole brut reste proche de 100 dollars le baril, tandis que le dollar poursuit son renforcement.
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Les marchés asiatiques prolongent leur repli, avec des baisses marquées du Nikkei 225 et du KOSPI.
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Les investisseurs attendent désormais la publication de l’inflation PCE américaine de janvier, indicateur clé pour la Réserve fédérale.
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Wall Street a fortement reculé, avec une baisse de 1.6% du Dow Jones, de 1.5% du S&P 500 et de 1.8% du Nasdaq.
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Les tensions au Moyen-Orient continuent de peser sur le sentiment de marché, malgré les déclarations américaines sur l’affaiblissement de l’arsenal iranien.
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Le pétrole brut reste proche de 100 dollars le baril, tandis que le dollar poursuit son renforcement.
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Les marchés asiatiques prolongent leur repli, avec des baisses marquées du Nikkei 225 et du KOSPI.
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Les investisseurs attendent désormais la publication de l’inflation PCE américaine de janvier, indicateur clé pour la Réserve fédérale.
Les marchés financiers ont de nouveau été secoués par la montée des risques géopolitiques. La séance précédente à Wall Street s’est soldée par une nette baisse des principaux indices américains, les investisseurs réduisant leur exposition aux actifs risqués dans un contexte d’incertitude accrue autour du Moyen-Orient.
Cette nervosité s’est propagée bien au-delà des Etats-Unis. En Asie, les places boursières ont prolongé le mouvement de repli, tandis que les matières premières, les devises et les cryptomonnaies ont évolué de manière contrastée. Au centre de l’attention figure aussi la future publication de l’indice PCE américain, un rendez-vous macroéconomique majeur pour anticiper la trajectoire des taux de la Fed.
🌍 Tensions au Moyen-Orient et choc sur Wall Street
Les indices américains nettement sanctionnés
La dégradation du climat géopolitique a provoqué une nouvelle vague de ventes sur les actions américaines. Le Dow Jones a perdu 1.6%, le S&P 500 a cédé 1.5% et le Nasdaq a reculé de 1.8%. Ce mouvement traduit un regain d’aversion au risque, alors que les investisseurs cherchent à mesurer les conséquences économiques et financières d’un conflit qui pourrait s’élargir.
Le repli des grands indices montre que la baisse a touché l’ensemble du marché, et pas seulement quelques secteurs isolés. Les valeurs de croissance, plus sensibles aux variations de taux et au sentiment de marché, ont particulièrement souffert à travers le recul plus marqué du Nasdaq.
Un contexte militaire toujours plus instable
Malgré les assurances des autorités américaines affirmant que l’arsenal iranien a été fortement dégradé, les tensions régionales continuent de monter. Des informations circulent également sur la possibilité qu’Israël lance prochainement une offensive terrestre au Liban, ce qui alimente les craintes d’une escalade plus large.
A cela s’ajoutent les préoccupations autour du détroit d’Hormuz, passage stratégique pour le transport mondial d’hydrocarbures. Le secrétaire britannique à la Défense a indiqué que l’Iran serait probablement en train de déployer des mines sous-marines dans la zone. De son côté, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a nuancé cette analyse en soulignant que certains navires continuent de transiter, ce qui suggère que la voie maritime n’a pas été totalement minée.
🛢️ Pétrole, Russie et sécurité de l’approvisionnement
Washington ouvre une fenêtre de 30 jours sur le brut russe
Les Etats-Unis ont accordé une licence de 30 jours autorisant l’achat de pétrole brut russe et de produits pétroliers russes déjà chargés sur des tankers en mer. L’objectif affiché est d’atténuer les tensions sur l’offre provoquées par la guerre avec l’Iran et les perturbations du transport dans la région du Golfe persique.
Cette mesure ne s’applique qu’aux cargaisons expédiées avant le 12 mars et restera valable jusqu’au 11 avril. Elle a toutefois suscité des critiques, certains observateurs estimant qu’elle pourrait affaiblir partiellement le régime de sanctions contre la Russie.
Une mesure destinée à contenir les prix du pétrole
Selon Scott Bessent, cette licence temporaire vise à accroître l’offre mondiale et à stabiliser les prix de l’énergie. Le message envoyé par Washington est clair : éviter qu’une nouvelle flambée des cours ne vienne amplifier les tensions inflationnistes et fragiliser davantage l’économie mondiale.
Pour l’instant, le pétrole brut se maintient autour de 100 dollars le baril, un niveau élevé qui reste cohérent avec les inquiétudes liées à l’approvisionnement. Ce niveau nourrit la prudence des investisseurs, car une hausse durable de l’énergie pourrait compliquer la tâche des banques centrales, notamment celle de la Fed.
💵 Dollar fort, inflation PCE et prudence des investisseurs
Le PCE américain au cœur de la journée
L’un des grands rendez-vous macroéconomiques de la journée sera la publication de l’inflation PCE américaine de janvier. Cet indicateur est particulièrement suivi car il constitue la mesure d’inflation privilégiée par la Réserve fédérale pour orienter ses décisions de politique monétaire.
Dans un marché déjà fragilisé par le risque géopolitique, une surprise sur le PCE pourrait accentuer la volatilité. Une inflation plus élevée que prévu renforcerait l’idée d’une Fed contrainte de maintenir des taux élevés plus longtemps, tandis qu’une lecture plus modérée pourrait offrir un peu de répit aux actifs risqués.
Le dollar poursuit son renforcement
Sur le marché des changes, le dollar américain continue de se renforcer. Cette progression reflète à la fois son statut de valeur refuge en période de tension et les anticipations de politique monétaire toujours restrictives aux Etats-Unis.
Un billet vert plus fort peut cependant accentuer la pression sur les économies importatrices d’énergie et sur les marchés émergents. Il contribue aussi à resserrer les conditions financières mondiales, ce qui renforce le climat de prudence observé sur les marchés actions.
📊 L’Asie recule, les métaux hésitent et les cryptos résistent
Le Nikkei et le KOSPI parmi les plus touchés
La vague de ventes s’est poursuivie sur les places asiatiques. Le Nikkei 225 a reculé de 1.4% et le KOSPI sud-coréen de 1.7%, signant parmi les plus fortes baisses de la région. Le marché japonais a en outre été pénalisé par la chute de près de 6% de Honda Motor.
Le constructeur a prévenu qu’il anticipait une perte annuelle liée aux coûts de restructuration de son activité dans les véhicules électriques. Cette annonce a ajouté un facteur sectoriel négatif à un environnement déjà dégradé par le contexte géopolitique mondial.
La Chine, l’Australie et les autres marchés à surveiller
La Banque populaire de Chine a fixé le taux de référence USD/CNY du jour à 6.9007, alors que le consensus anticipait 6.8888. Cet écart a retenu l’attention des opérateurs, car il peut être interprété comme un signal supplémentaire sur l’orientation des autorités chinoises face aux tensions économiques et monétaires.
De son côté, l’Australie prévoit de libérer environ 20% de ses réserves de carburant afin d’atténuer les pénuries. Cette décision illustre la nervosité croissante autour de l’énergie et la volonté des gouvernements de se préparer à d’éventuelles perturbations prolongées de l’approvisionnement.
Or, argent et cryptomonnaies évoluent en ordre dispersé
Sur le marché des métaux précieux, le sentiment apparaît mitigé mais avec un biais globalement négatif. L’or recule légèrement et évolue sous 5 100 dollars l’once, tandis que l’argent subit davantage de pression autour de 82.5 dollars l’once.
Le compartiment des cryptomonnaies montre en revanche une meilleure tenue. Le Bitcoin progresse d’environ 1.5% et repasse au-dessus de 71 000 dollars, tandis que l’Ethereum avance également en testant la zone des 2 100 dollars. Cette résistance relative montre que certains investisseurs continuent de rechercher des opportunités en dehors des marchés actions traditionnels.
❓ FAQ
Pourquoi Wall Street a-t-il chuté ?
La baisse de Wall Street s’explique principalement par la montée des tensions au Moyen-Orient, qui a ravivé l’aversion au risque et poussé les investisseurs à vendre les actions.
Pourquoi le pétrole reste-t-il proche de 100 dollars ?
Le marché pétrolier est soutenu par les craintes de perturbations dans le détroit d’Hormuz, par la guerre avec l’Iran et par les risques sur l’offre mondiale.
Qu’est-ce que l’inflation PCE américaine ?
Le PCE est l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale. Il est très surveillé car il influence directement les anticipations de taux d’intérêt.
Pourquoi le dollar se renforce-t-il ?
Le dollar bénéficie de son statut de valeur refuge en période de crise et de l’idée que la Fed pourrait garder une politique monétaire stricte.
Pourquoi les cryptomonnaies montent alors que les actions baissent ?
Les cryptomonnaies peuvent évoluer différemment des actions selon les flux spéculatifs et l’appétit des investisseurs pour des actifs alternatifs, même dans un contexte de forte nervosité sur les marchés.
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