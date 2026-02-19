Indices US en recul limité (max -0,5%), Dow le plus faible en fin de séance.

Blue Owl suspend des paiements → action -8%.

Déficit commercial US en hausse, exportations en baisse.

Pétrole +2%, WTI à 66$.

Cacao -7%, crypto toujours fragile.

La séance américaine s’est déroulée dans un climat négatif, bien que les pertes soient restées modérées. La plupart des indices ont limité leur recul à environ 0,5%, tandis que le Dow Jones est devenu le plus faible en fin de séance, avec des futures en baisse d’environ 0,7%. 🇺🇸 Données macro : signaux contrastés Plusieurs indicateurs économiques importants ont été publiés : Demandes initiales d’allocations chômage : 206 000 (mieux que prévu)

Demandes continues : 1,869 million (au-dessus des attentes)

Indice manufacturier de Philadelphie : 16,3 (nettement supérieur aux prévisions) En parallèle, la politique commerciale américaine montre des signes de faiblesse : Importations en hausse

Déficit commercial en expansion

Exportations en recul Cela alimente les interrogations sur l’efficacité des mesures protectionnistes. 💳 Private credit : tensions croissantes Blue Owl Capital a suspendu les paiements pour l’un de ses fonds privés, ravivant les inquiétudes sur la liquidité du marché du private credit. L’action a chuté de plus de 8%, renforçant les craintes d’un déséquilibre structurel entre actifs illiquides et demandes de rachat. Pour l’instant, aucun effet domino généralisé n’est visible, mais le secteur reste sous surveillance. 🌍 Europe également dans le rouge Les marchés européens ont clôturé en baisse : FTSE MIB (Italie) : -1% (plus forte baisse)

SMI (Suisse) : -0,2% (le plus résilient) Côté entreprises : Airbus : -6% malgré des résultats supérieurs aux attentes, en raison d’une baisse des livraisons.

Renault et Rio Tinto également en recul après leurs publications. 🛢️ Pétrole soutenu par la géopolitique Le marché intègre un risque accru de confrontation entre les États-Unis et l’Iran, notamment autour du détroit d’Ormuz. Les stocks de pétrole ont chuté de 9 millions de barils, bien plus que prévu, soutenant les prix. WTI : +2%, à 66$ le baril La combinaison tensions géopolitiques + baisse des stocks crée un soutien solide à court terme. 🌾 Matières premières et devises Cacao : -7% , sous pression persistante liée à la surabondance d’offre.

Palladium : -2% , seul mouvement notable parmi les métaux précieux.

Franc suisse et livre sterling : -0,2% à -0,3%. ₿ Crypto : volatilité contenue Le marché crypto reste fragile : Ethereum : -0,4% autour de 1 940$.

Bitcoin : légèrement positif à 66 800$. L’absence de catalyseur haussier maintient le marché dans une phase de consolidation. 🎯 Conclusion La séance reflète un environnement prudent, marqué par : Des données économiques mixtes

Des inquiétudes sur le private credit

Des tensions géopolitiques croissantes Si les pertes restent contenues pour l’instant, la combinaison de risques financiers et géopolitiques pourrait alimenter la volatilité dans les prochaines séances. ❓ FAQ Pourquoi Wall Street baisse-t-elle légèrement ?

En raison des inquiétudes sur le private credit et du contexte géopolitique. Le private credit est-il en crise ?

Pas encore, mais la suspension de paiements par Blue Owl soulève des questions. Pourquoi le pétrole monte-t-il ?

Tensions Iran–USA et forte baisse des stocks américains. Le cacao peut-il continuer à baisser ?

Oui, en cas de maintien de la surabondance d’offre. Le marché crypto est-il sous pression ?

Oui, mais les variations restent limitées pour l’instant.

