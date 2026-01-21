Les marchés financiers mondiaux ont connu un net changement de ton après l’intervention de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos. Alors que la séance précédente avait été marquée par une vente agressive des actifs risqués, le discours du président américain, sensiblement plus modéré que ces derniers jours, a suffi à raviver l’appétit pour le risque, en particulier à Wall Street.

🌍 Marchés financiers et discours de Trump

Un message plus mesuré qui rassure Wall Street

Lors de son allocution à Davos, Donald Trump a affirmé qu’il n’envisageait aucun recours à la force dans son projet d’acquisition du Groenland, tout en refusant clairement d’abandonner cette ambition. Cette nuance a été perçue comme un signal d’apaisement par les investisseurs, soucieux d’un durcissement géopolitique brutal.

Surtout, le président n’a fait aucune annonce sur de nouveaux droits de douane ni sur des mesures domestiques controversées, comme un plafonnement des taux d’intérêt des cartes de crédit. Cette retenue a déclenché un rally de soulagement sur les marchés américains.

Une dynamique positive mais fragile

Les contrats à terme sur les actions américaines ont rapidement trouvé preneur. Le US500 (S&P 500 Futures) a progressé jusqu’à +1% en séance, signant sa meilleure performance potentielle depuis fin novembre. Toutefois, avec deux heures de cotation au comptant restantes, le gain s’est réduit à 0.4%, illustrant une certaine prudence persistante des opérateurs.

📊 Indices boursiers : contrastes régionaux marqués

États-Unis et Asie en soutien

L’ensemble des indices américains évoluent en territoire positif. Le US100, à dominante technologique, progresse de 0.5%, tandis que le US30 et le US2000 affichent des hausses supérieures à 0.4%.

En Asie, le climat est plus franchement haussier. Le JP225 s’est adjugé plus de 1%, porté par l’affaiblissement du yen et l’optimisme autour de la politique budgétaire japonaise.

L’Europe à la traîne

Les marchés européens montrent davantage de retenue. Le DE40, qui réplique la performance du DAX allemand, recule de 0.3%, pénalisé par les incertitudes industrielles et énergétiques. À l’inverse, le UK100 tire son épingle du jeu avec une hausse de 0.5%, soutenu par les valeurs défensives et minières.

🏢 Actualité entreprises : Netflix sous pression

Des perspectives qui déçoivent les investisseurs

Les résultats de Netflix ont concentré l’attention à Wall Street. Si les chiffres du quatrième trimestre sont globalement conformes aux attentes, les prévisions pour le T1 et pour l’exercice 2026 ont nettement déçu.

Le groupe a également annoncé une nouvelle offre 100% en numéraire pour Warner Bros, accompagnée de la suspension des rachats d’actions afin de préserver sa trésorerie.

Une chute prolongée du titre

Après un plongeon de plus de 7% en préouverture, l’action Netflix recule désormais de 4%. Le titre a perdu plus d’un tiers de sa valeur depuis son plus haut historique, alimentant les doutes sur la capacité du groupe à maintenir sa croissance dans un environnement plus concurrentiel.

🪙 Matières premières : l’or en vedette

L’or soutenu par les tensions géopolitiques

Les incertitudes géopolitiques persistantes ont favorisé les métaux précieux. L’or et le platine sont les seuls à conserver des gains supérieurs à 1% sur la séance. L’once d’or a frôlé les 4 900 $, portant sa performance depuis le début de l’année à plus de 12%.

Certaines projections évoquent même un objectif à 7 000 $ l’once si les tensions commerciales liées au Groenland devaient s’intensifier.

L’argent sous pression

À l’inverse, l’argent recule de 1.3% à 93 $ l’once. La pression provient à la fois des livraisons à venir sur les contrats à terme et des craintes de destruction de la demande dans le secteur solaire. Selon Bloomberg NEF, la part de l’argent dans le coût des panneaux photovoltaïques est passée d’environ 3% en 2023 à près de 30% aujourd’hui, menaçant la rentabilité du secteur.

🔥 Énergie et devises : volatilité extrême

Explosion des prix du gaz naturel

Les prix du gaz naturel (NATGAS) ont bondi de 22%, une hausse spectaculaire alimentée par des prévisions de vague de froid aux États-Unis. Les risques de gel des infrastructures au Texas ont provoqué une backwardation extrême, le contrat de février s’échangeant avec plus de 1 $ de prime sur celui de mars.

Marché des changes et taux

Sur le marché des devises, l’EURUSD limite son rebond hebdomadaire à un peu plus de 1%, testant la zone des 1.17. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a tenté de rassurer les investisseurs, affirmant qu’il n’existe aucun risque sur la stabilité de la dette américaine.

Les devises liées aux matières premières surperforment le dollar, menées par le dollar néo-zélandais (NZD), perçu comme moins exposé aux frictions transatlantiques.

Le yen japonais reste stable malgré une envolée historique des rendements. Le taux des obligations japonaises à 40 ans a dépassé 4% pour la première fois, sous l’effet des plans de dépenses ambitieux du gouvernement Takaichi. Le marché anticipe désormais jusqu’à trois hausses de taux de la Banque du Japon en 2026.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers ont-ils rebondi après le discours de Trump ?

Parce que le président a adopté un ton plus modéré, réduisant temporairement les craintes géopolitiques et commerciales.

Le rebond de Wall Street est-il durable ?

Il s’agit pour l’instant d’un mouvement de soulagement. La durabilité dépendra des données macroéconomiques et des décisions politiques à venir.

Pourquoi l’or atteint-il des niveaux records ?

L’or bénéficie de son statut de valeur refuge dans un contexte d’incertitude géopolitique et de volatilité financière.

Qu’est-ce qui explique la chute de Netflix ?

Des perspectives jugées décevantes et une stratégie d’acquisition coûteuse ont pesé sur la confiance des investisseurs.

Le gaz naturel peut-il rester aussi volatil ?

Oui, tant que les risques climatiques et les contraintes sur l’offre persistent, la volatilité restera élevée.