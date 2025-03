Résumé quotidien : US100 et or à leur plus bas depuis novembre ✂️

Les indices aux États-Unis terminent la journée en légère baisse en raison du manque de vigueur des haussiers pour un rebond. Au moment de la publication, l'US500 est en baisse de 0,30 %, l'US100 est en baisse de 0,40 % et l'US200 est en baisse de 0,50 %.

L'inflation PCE aux États-Unis s'est établie comme prévu à 2,5 % en glissement annuel (contre 2,6 % précédemment). Malgré la baisse par rapport au mois précédent, le PCE reste à des niveaux élevés.

Le rapport sur les dépenses américaines a montré une augmentation des revenus de 0,9 % en glissement mensuel et une diminution des dépenses de 0,2 % en glissement mensuel. Cela illustre l'incertitude importante qui règne chez les Américains. En termes réels, les dépenses chutent de 0,5 % en glissement mensuel.

Le dollar américain reste légèrement renforcé à la suite des rapports macroéconomiques des États-Unis. Cependant, la principale raison reste la forte volatilité persistante de la politique internationale. L'euro gagne 0,01 % à 1,0395 USD.

Les données d'aujourd'hui sur le commerce de marchandises des États-Unis ont montré le plus grand déficit de l'histoire, à 153 milliards de dollars. Cela est très probablement lié aux attentes de l'entrée en vigueur des droits de douane en mars. Le déficit des biens s'élève à 153,3 milliards de dollars, contre un déficit attendu de 115 milliards de dollars.

En conséquence, le modèle GDPNow prévoit actuellement une baisse du PIB de 1,5 % au premier trimestre. Avant les données d'aujourd'hui, le modèle prévoyait une croissance de 2,3 %.

Le dollar canadien ne réagit pas fortement à la publication des données du PIB du Canada, qui dépasse légèrement les attentes. L'économie canadienne a enregistré une forte croissance au dernier trimestre de 2024. Cependant, l'attention du marché se concentre désormais sur les droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations canadiennes, ce qui pourrait avoir un impact sur les publications futures.

L'USDCAD a d'abord chuté, mais a finalement poursuivi sa tendance à la hausse en raison des inquiétudes suscitées par l'imposition potentielle de droits de douane de 25 % la semaine prochaine. Le peso mexicain perd également de la valeur.

La conversation entre Trump et Zelensky à la Maison Blanche porte sur un accord sur les minerais dont les États-Unis ont besoin. Trump fait pression pour mettre fin à la guerre, tandis que Zelensky cherche à obtenir un soutien continu pour gagner la guerre contre la Russie.

Le rapport allemand sur l'IPC a montré une légère augmentation des prix en février, à 2,8 % (prévision : 2,7 % en glissement annuel). En réponse à la lecture de l'inflation allemande, l'EURUSD s'est légèrement renforcé.

L'or connaît sa plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre, chutant d'environ 3 % et passant sous la barre des 2 850 dollars l'once. Les baisses de l'or et d'autres matières premières sont dues à la recherche de liquidités dans un contexte de forte baisse des marchés boursiers.

Les prix du pétrole restent bas malgré les attentes selon lesquelles l'OPEP+ pourrait bientôt revenir sur sa décision de retarder le calendrier des augmentations de production. Pour l'instant, le plan prévoit toujours une augmentation de la production de 180 000 barils par jour à partir d'avril. Par le passé, l'OPEP+ a annoncé des changements à ses décisions au moins un mois à l'avance.

Le bitcoin récupère une partie de ses pertes et se négocie actuellement à 84 000 dollars après une correction à 78 300 dollars plus tôt dans la journée. Les baisses sur le marché des crypto-monnaies sont nettement plus fortes que sur le marché boursier, et le sentiment est comparable à celui du marché baissier et du creux observé au cours de l'été 2024.

La correction du Bitcoin a déjà dépassé 23 %, avec un creux de près de 29 % par rapport à des sommets supérieurs à 107 000 $.

