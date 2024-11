Résumé quotidien : US100 glisse de 0,9% avant Nvidia, NATGAS bondit de 8%💵 Le dollar américain gagne du terrain.

Les contrats à terme sur les indices de Wall Street perdent entre 0,5 % et 1 %. L'indice de volatilité VIX est en hausse de 5 %, en réponse à une demande croissante de couverture des risques contre un pic potentiel de volatilité après la session américaine (résultats de Nvidia).

Les contrats à terme sur l'indice du dollar USDIDX sont en hausse de 0,5 %, les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans augmentant de 3 points de base pour atteindre 4,41 % aujourd'hui ; la paire EURUSD perd plus de 0,5 % à 1,054.

Michelle Bowman de la Fed a indiqué que la Fed devrait être plus prudente dans sa politique d'assouplissement, car les effets de la lutte contre l'inflation s'évaporent lentement alors qu'elle n'a pas atteint son objectif, et le taux d'intérêt neutre dans l'économie américaine est maintenant susceptible d'être beaucoup plus élevé que les 2 % prévus auparavant.

Les commentaires de Lisa Cook de la Fed témoignent également d'une certaine prudence, puisqu'elle a clairement indiqué que de nouvelles baisses de taux ne seraient justifiées que si le scénario de base (poursuite de la baisse de l'inflation) se concrétisait.

Nous assistons à un net repli des actions du secteur des semi-conducteurs. Les analystes de Susquehanna ont rétrogradé Qualcomm à 210 dollars contre 230 dollars précédemment, soulignant la déception suscitée par la récente conférence de presse de l'entreprise.

Les actions d'Eli Lilly gagnent 3 % (ainsi que Novo Nordisk) après que le WSJ a rapporté l'activité des représentants commerciaux de l'entreprise, qui présentent aux entreprises privées et aux syndicats américains les avantages de subventionner le traitement de l'obésité GLP-1 pour les employés.

Les contrats de gaz naturel au carrefour Henry (NATGAS) gagnent 8% aujourd'hui, soutenus par un changement dans les prévisions météorologiques américaines pour fin novembre/début décembre ; les prévisions de la NOAA indiquent des températures beaucoup plus basses que prévu.

Le pétrole se négocie en baisse de 0,5 %, les données de l'EIA d'aujourd'hui indiquant une augmentation plus importante que prévu des stocks américains.

Stocks de brut : 0,545 million de brk (attendu : -0,085 million de brk ; précédent : 2,089 millions de brk) Stocks d'essence : 2,054 millions de brk (attendu : +0,75 million de brk ; précédent : -4,407 millions de brk) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Stocks de distillats : -0,114 million de barils (attendu : +0,4 million de barils ; précédent : -1,394 million de barils)

L'or gagne près de 0,7 % en réponse aux tensions politiques croissantes et aux risques pour l'économie mondiale à l'avenir, qui pourrait être touchée par les politiques tarifaires américaines.

D'un autre côté, les opinions sur le sujet sont partagées, le PDG de Goldman Sachs, Solomon, a indiqué que les propositions de Trump sont plus susceptibles d'alimenter la croissance économique. L'argent, en revanche, se négocie à la baisse, le palladium et le platine perdant également du terrain

Le bitcoin corrige ses gains après avoir atteint 95 500 dollars, et se négocie actuellement à 94 000 dollars ; les actions de Microstrategy sont en hausse de 13 %, et les données sur les volumes montrent un intérêt record pour le titre, les volumes échangés ces derniers jours se rapprochant de ceux de Microsoft et de Nvidia. Selon des rapports médiatiques non encore confirmés, l'équipe de Trump envisage de créer le tout premier rôle de la Maison Blanche lié aux crypto-monnaies.

