La fin de semaine n’apporte aucun répit aux marchés financiers. Malgré plusieurs tentatives de rebond, les baissiers ont dominé cette semaine, principalement en raison de l’incertitude géopolitique, des craintes d’une bulle liée à l’IA et de l’attitude restrictive des responsables de la Fed.

Au moment de la publication, les indices américains tentent de limiter leurs pertes. L’US500 progresse de 0,90 % et l’US100 de 0,70 %. Les plus fortes hausses proviennent des petites capitalisations — l’indice US2000 gagne 2,30 %.

Cette semaine a été particulièrement difficile pour les valeurs technologiques. L’US100 recule de 3,55 % sur la semaine, et au plus fort de la vente d’aujourd’hui, la baisse a atteint près de 4,80 %.

Eli Lilly (LLY.US) a officiellement rejoint aujourd’hui le groupe très fermé des entreprises américaines valorisées à plus de 1 trillion de dollars, devenant ainsi la dixième société américaine de ce club.

Le BLS a annoncé que la publication de l’ Employment Cost Index pour le T3 aura lieu le 10 décembre. Le rapport sur les salaires réels pour octobre a été annulé, et l’IPC de novembre sera publié le 18 décembre.

Les données préliminaires du PMI américain montrent un tableau globalement solide : le secteur manufacturier a légèrement reculé à 51,9 (contre 52,0 attendu et 52,5 précédemment), tandis que l'indice composite reste à 54,8 (54,6 précédemment).

Chris Williamson de S&P Global note que ces données suggèrent une croissance annuelle du PIB d’environ 2,5 % au T4, soutenue par une hausse de la production dans les secteurs manufacturier et des services ainsi qu’une confiance accrue des entreprises.

John Williams de la Fed confirme que la politique monétaire reste « modérément restrictive » et estime qu’il y a une marge pour de nouvelles baisses à court terme malgré la pression inflationniste croissante. Williams indique que les tarifs ajoutent 0,5 à 0,75 % à l’inflation, ce qui ne change pas la direction fondamentale : les baisses restent justifiées pour soutenir un marché du travail menacé par un ralentissement.

Les probabilités d’une baisse de taux lors de la réunion de décembre ont déjà grimpé à plus de 73 %, contre 38 % hier seulement.

Les données de l’Université du Michigan sont supérieures aux attentes. Les anticipations d’inflation ont chuté à 4,5 % (1 an) et 3,4 % (5 ans), tandis que le sentiment des consommateurs a progressé à 51 (attendu : 49 ; précédent : 50,3).

Le marché des cryptomonnaies se distingue par de fortes baisses. Aujourd’hui seulement, le Bitcoin a perdu plus de 4,50 % après avoir testé le niveau des 80 000 USD. L’Ethereum recule de 4,70 %. La vente est alimentée par un mélange de facteurs : contraction de la liquidité, panique liée à la fin du cycle, ventes par des investisseurs long terme et sentiment négatif sur le marché actions.

Les actions privilégiées de MicroStrategy ont perdu près de 7,0 % cette semaine et 13,5 % ce mois-ci, alors que le sentiment sur le marché des cryptos s’est détérioré. Cette baisse soulève des questions sur la capacité de l’entreprise à continuer de financer ses achats de Bitcoin et à honorer ses obligations de dividendes en numéraire.

