Résumé quotidien : Volatilité modérée sur les marchés fermés le Vendredi saint (18.04.2025)

La grande majorité des marchés boursiers sont fermés le Vendredi saint. Cela entraîne également l'arrêt des transactions sur de nombreuses matières premières. Aujourd'hui, le marché asiatique, le marché des devises et le marché des cryptomonnaies ont fonctionné normalement.

Le calendrier macroéconomique était pratiquement vide aujourd'hui. Les seules données significatives concernaient l'inflation au Japon.

L'inflation sous-jacente au Japon s'est accélérée à 3,2 % en mars, sous l'effet de la hausse continue des prix des denrées alimentaires. L'IPC sous-jacent, conformément aux prévisions du marché, s'est accéléré par rapport à la hausse de 3 % enregistrée en février. Cela marque la troisième année consécutive où l'inflation dépasse l'objectif de 2 % fixé par la Banque du Japon, ce qui complique la décision de politique monétaire de la semaine prochaine, alors que la banque centrale évalue les pressions croissantes sur les prix par rapport aux risques liés aux droits de douane américains.

Le Nikkei 225 a gagné 1 % aujourd'hui, tandis que le Shanghai Composite a perdu 0,11 %.

Les marchés des devises affichent une volatilité limitée. Parmi les principales paires de devises, les fluctuations ne dépassent pas 0,2 %. L'EURUSD se consolide après ses récents gains, restant proche du niveau de 1,1400. Hier, la BCE a décidé d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt.

Selon CNBC, Donald Trump a rencontré l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale américaine Kevin Warsh pour discuter de la possible destitution de Jerome Powell de son poste de président de la Réserve fédérale avant la fin de son mandat. Selon certaines sources, M. Warsh aurait déconseillé au président américain d'intervenir dans cette affaire.

Selon le gouvernement de Shanghai, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que Shanghai était un centre de recherche et développement important pour le géant technologique.

Netflix a publié hier soir des résultats très solides pour le premier trimestre, avec un chiffre d'affaires de 10,54 milliards de dollars (en hausse de 13 % par rapport à l'année précédente) et un bénéfice par action de 6,61 dollars, dépassant les attentes des analystes. La société prévoit un chiffre d'affaires de 11,04 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur aux estimations de Wall Street, et maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année malgré les incertitudes économiques.

Les actions ont augmenté de 3,5 % après la clôture de la bourse, dépassant la barre des 1 000 dollars.

La semaine prochaine, des négociations sont prévues entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, notamment le Japon et la Chine. En outre, des sociétés telles que Tesla, Alphabet et Meta publieront leurs résultats financiers.

Lundi est encore un jour férié dans la plupart des économies occidentales, mais c'est un jour ouvrable normal aux États-Unis, Wall Street fonctionnera donc comme d'habitude. Ce jour-là, nous continuerons à vous fournir nos commentaires sur les marchés.

