Résumé quotidien : Wall Street au bord du gouffre ; l'ARGENT chute de 5 % 🚨

La chute à Wall Street s'accélère manifestement. Le Nasdaq a déjà perdu plus de 2 %, et les contrats à terme sur le S&P 500 atteignent de nouveaux plus bas de la séance.

Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient et de craintes renouvelées d'inflation, les cours du pétrole progressent de plus de 3,5 %, l'or cède ses gains et recule de 2,8 %, et le sentiment du marché reste défensif. L'argent affiche aujourd'hui une très mauvaise performance, avec une baisse actuelle de plus de 5 %.

Le dollar américain et le yen japonais affichent les meilleures performances sur le marché des changes. Dans le même temps, les devises des Antipodes — l’AUD et le NZD — subissent la plus forte pression à la baisse.

Plusieurs facteurs contribuent à cette morosité : Microsoft a annoncé un gel des embauches dans ses divisions de cloud computing et de vente, ce qui soulève des questions quant à la santé de l’ensemble du secteur technologique et, surtout, à l’engouement autour de l’IA.

Par ailleurs, la géopolitique se fait à nouveau sentir : comme le rapporte Reuters, suite au décès d’Ali Khamenei le 28 février, l’aile politique conservatrice iranienne, principalement centrée autour du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), appelle de plus en plus au développement d’armes nucléaires.

Lors d’une réunion du Conseil des ministres, Trump a considérablement durci son discours à l’encontre de Téhéran. « C’est l’Iran qui supplie pour un accord, pas moi », a déclaré le président, ajoutant que Téhéran aurait dû conclure l’accord il y a quatre semaines. De plus, Trump a ouvertement admis qu’il ne savait même pas s’il était prêt à négocier avec l’Iran à ce stade.

Les actions de Meta Platforms ont chuté de plus de 6,4 % aujourd’hui, faisant perdre près de 70 milliards de dollars à la valeur boursière de l’entreprise en une seule séance de bourse.

La chute d’aujourd’hui a coïncidé avec l’annonce de deux verdicts historiques rendus par des jurys, qui, ensemble, ont défini une nouvelle dimension du risque juridique pour l’ensemble du secteur des réseaux sociaux. Cette pression juridique s’accompagne d’un programme d’investissements sans précédent.

Google a dévoilé l’algorithme TurboQuant, qui compresse le cache des modèles linguistiques à seulement 3 bits, réduisant ainsi jusqu’à six fois l’utilisation de la mémoire cache KV et permettant d’atteindre une accélération pouvant aller jusqu’à 8 fois sur les puces H100 sans aucune perte de précision. Le marché a immédiatement anticipé une baisse potentielle de la demande de puces mémoire : SanDisk a chuté d’environ 4 % à l’ouverture, Micron et Western Digital ont chacune reculé d’environ 2 %, et Seagate a perdu environ 2 %.

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